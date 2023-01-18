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Как получить гражданство Италии в 2023 году

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Итальянский паспорт занимает 4 строчку по числу направлений, куда могут путешествовать его владельцы без необходимости оформления визы. Всего таких направлений 190. Также итальянские граждане могут жить и трудоустраиваться в любом государстве Европейского союза. Не удивительно, почему все больше выходцев из стран постсоветского пространства интересуются как получить гражданство Италии.

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Какие способы получения паспорта существуют

Миграционные эксперты Migronium выделяют следующие способы — все они прописаны в итальянском законодательстве:

  • натурализация — сначала проживаете 5 лет на ВНЖ, затем получаете ПМЖ, далее — оформляете гражданство;
  • по родословной — программа подходит тем заявителя, у кого родители, бабушки или дедушки были гражданами Италии;
  • регистрация брака — нужно лишь создать семью с итальянцем или итальянкой, после чего можно претендовать на гражданство;
  • рождение — ребенок, рожденный в Италии, по умолчанию получает гражданство. То же самое касается и усыновленных детей;
  • служба в армии Италии.

Каковы общие условия получения паспорта

Таким образом, если вы совершеннолетний человек, то для вас остается всего три способа получения гражданства: по родословной, по программе натурализации и по регистрации брака. Первая подходит не всем — лишь редкие граждане РФ могут похвастаться наличием бабушки или дедушки, которые являются гражданами Италии. Поэтому будем рассматривать натурализацию и регистрацию брака.

Итак, если вы решили получить паспорт через натурализацию, то условия следующие:

  • провести время в рассматриваемой стране 10 лет. Причем проживать нужно официально, то есть на ВНЖ и ПМЖ;
  • не нарушать закон на территории Италии;
  • не иметь судимостей в своей родной стране, откуда вы приехали.

Если вы заключаете брак с гражданином или гражданкой Италии, то условия для вас следующие:

  • свидетельство о браке должно быть заключено более, чем за 2 года, до прошения о гражданстве;
  • если семья живет за границей, то вышеуказанный срок должен быть не менее 3 лет;
  • если в течение 2-3 лет существования вашего брака в семье родились дети, то срок сокращается наполовину.

Власти проверяют браки на фиктивность. Если обнаружится, что вы оформляли развод или какое-то время проживали раздельно, то заявку могут отклонить.

Паспорт Италии с Migronium

При каких условиях сроки могут сократить

Таким образом, срок получения гражданства по всем способам (если не считать оформление брака) составляет в среднем 10 лет. Но это время сократят в следующих случаях:

  • у вас есть гражданство страны, входящей в состав ЕС, а последние 4 года вы проживали в Италии;
  • ребенок усыновлен итальянскими гражданами и последние 5 лет проживал на территории этой страны;
  • вы прошли службу в итальянской армии на протяжении 5 лет.

Отказы при оформлении гражданства тоже могут быть, например, из-за неправильно составленных документов. Чтобы снизить риск получения отказа, рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных юристов миграционной компании Migronium. Они помогут вам собрать все документы и пройти необходимые проверки.

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Италия
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