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Плюсы и минусы жизни в ОАЭ

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Объединенные Арабские Эмираты являются наиболее молодой и развитой страной Ближнего Востока. Государство привлекает не только тех, кто желает полюбоваться местными красотами, но и тех, кто стремится обосноваться здесь на длительное время. Этому также способствует упрощенная процедура оформления вида на жительство, отсутствие бюрократии, выгодное географическое положение страны и пр. В статье рассмотрим, стоит ли гражданину России переезжать в ОАЭ, какие плюсы и минусы есть у данного решения. А с юридическими аспектами иммиграции можно ознакомиться в статье https://iworld.com/ru/blog/immigration-uae.

Основные преимущества и недостатки переезда в ОАЭ на ПМЖ

Говоря о преимуществах, следует выделить следующие:

  • Объединенные Арабские Эмираты имеют развитую и устойчивую экономику. Известно, что ВВП страны активно растет, даже несмотря на кризисные периоды, которые имели место за последние 2 года.
  • В ОАЭ вопросу безопасности уделяют очень много внимания. Практически все улицы оборудованы современными системами слежения, а полицейская служба работает очень активно. Поэтому безопасность в стране находится на высоком уровне.
  • Власти заинтересованы в притоке иностранного капитала, поэтому создают различные свободные экономические зоны. Это такие зоны, в которых иностранные предприниматели пользуются льготными условиями налогообложения или же вообще освобождаются от налогов. Именно поэтому регистрация компании в ОАЭ — отличное решение.
  • Бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах активно развивается — все больше иностранных предпринимателей открывают здесь компании и представительства. За счет этого создаются новые рабочие места. Поэтому карьерные условия в ОАЭ очень хорошие. Наиболее востребованными являются специалисты сферы услуг: парикмахеры, официанты и пр.
  • Власти ОАЭ предлагают большое количество различных программ получения вида на жительство. Так, например, ВНЖ дают за приобретение объекта недвижимости (жилой или коммерческой), регистрацию компании или филиала существующей организации, инвестирование в местные фонды, поступление в высшие учебные заведения и пр. Есть еще несколько вариантов программ для тех, кто работает на фрилансе.
  • Известно, что в ОАЭ очень развитая система здравоохранения. Власти постоянно вкладывают средства в это направление, поэтому процедуры диагностики и лечения большинства сложных заболеваний постоянно совершенствуются.
  • В ОАЭ очень развитая инфраструктура. Власти продумали систему курсирования автобусов и общественного транспорта до мельчайших деталей. Помимо них в городах еще есть такси и метро.
  • Рынок недвижимости ОАЭ активно растет. Для получения ВНЖ вы можете приобрести любую недвижимость — туристическую, жилую, коммерческую и пр.
  • В Эмиратах большой выбор учебных заведений. Обучение платное — стоимость обычно начинается от 10 тыс долларов за 1 год обучения. Однако, если вы будете показывать хорошую успеваемость, то можете претендовать на стипендию. Размер последней может быть разной — в большинстве случаев эти выплаты частично или полностью покрывают расходы на обучение.
  • В ОАЭ созданы отличные условия для отдыхающих. Здесь есть множество вариантов развлечений: крупнейшие в мире торговые центры, бассейны, пляжи и пр.

Жизнь в ОАЭ: есть ли недостатки

В любой стране есть свои минусы, и ОАЭ в этом плане не являются исключением:

  • В ОАЭ религия оказывает большое влияние на законодательство. Так, в общественных местах нельзя выражать свои чувства, употреблять наркотики, использовать ненормативную лексику и пр. В некоторых местах запрещается даже снимать людей на фото.
  • Гражданство Эмиратов получить очень сложно. ВНЖ вы сможете оформить очень просто и легко, а вот процедура получения паспорта может затянуться на несколько лет, даже если вы уже на протяжении длительного времени проживаете в этой стране.
  • Климат тоже не очень привычен для большинства россиян. Так, зимой стоит температура около 20 градусов по Цельсию, а летом поднимается выше 40 градусов.
  • Если вы любитель спокойного отдыха, то в центральных районах вам будет очень некомфортно. Здесь постоянный шум — причиной становятся строительство объектов, проезжающие автомобили, большое количество отдыхающих и пр. Если вам не нравится подобная атмосфера, то можете выбрать более отдаленный от центра регион.

Если же вы решились переехать в ОАЭ на ПМЖ, рекомендуем заручиться поддержкой и воспользоваться услугами опытных иммиграционных юристов. Они помогут избежать нарушения миграционного законодательства, собрать необходимые документы, пройти проверки и успешно завершить процедуру.

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