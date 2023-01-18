Песков заявил о будировании из-за рубежа слухов о новой волне мобилизации

Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации искусственно будируют из-за рубежа

Слухи о новой волне мобилизации в России будируются из других стран. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, ее (тему мобилизации. — Ред.) там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Владимир Путин на этот счет», — сказал он на брифинге.

9 января представитель Кремля опроверг информацию о продолжении частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения недостоверным сведениям в Telegram-каналах.

21 декабря 2022 года Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения специальной военной операции. Тогда он подчеркнул, что подготовку проходят 150 тыс. граждан. Глава государства также сказал, что всего во время частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил призвано 300 тыс. человек.

Ранее, 9 декабря, президент России сказал, что факторов для возобновления частичной мобилизации нет. За день до этого он заявил, что разговоры о «дополнительной» частичной мобилизации в стране бессмысленны.

21 сентября глава государства объявил о начале частичной мобилизации, а 31 октября она была завершена.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято президентом России на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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