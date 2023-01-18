Войти
Известия.ru

Песков заявил о будировании из-за рубежа слухов о новой волне мобилизации

181
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации искусственно будируют из-за рубежа

Слухи о новой волне мобилизации в России будируются из других стран. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, ее (тему мобилизации. — Ред.) там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Владимир Путин на этот счет», — сказал он на брифинге.

9 января представитель Кремля опроверг информацию о продолжении частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения недостоверным сведениям в Telegram-каналах.

21 декабря 2022 года Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения специальной военной операции. Тогда он подчеркнул, что подготовку проходят 150 тыс. граждан. Глава государства также сказал, что всего во время частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил призвано 300 тыс. человек.

Ранее, 9 декабря, президент России сказал, что факторов для возобновления частичной мобилизации нет. За день до этого он заявил, что разговоры о «дополнительной» частичной мобилизации в стране бессмысленны.


21 сентября глава государства объявил о начале частичной мобилизации, а 31 октября она была завершена.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято президентом России на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
06.06.2022
Подводные ставни: как украинский флот заминировал Черное море
01.12.2016
Кремль не намерен допускать нарушения международного права Украиной
22.06.2015
Путин предупреждает об угрозе новой "холодной войны" из-за одностороннего выхода США из договора по ПРО
06.03.2013
Нужен и после отставки
22.05.2012
В.Путин провел совещание по вопросу «О результатах деятельности и перспективах ГК «Ростехнологии»
21.05.2012
МАЗ и КамАЗ уперлись в Путина
11.08.2009
Президент зачистит госкорпорации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 07:51
  • 42046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.01 05:05
  • 7
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 18.01 02:02
  • 1
В ЦАГИ продолжаются исследования легкого конвертируемого самолета
  • 18.01 01:58
  • 3
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 17.01 18:52
  • 1
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет
  • 17.01 18:02
  • 1
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
  • 17.01 17:57
  • 1
Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW
  • 17.01 17:53
  • 1
Захват Соледара российскими войсками доказывает провал тактики НАТО
  • 17.01 17:34
  • 0
Еще немного об освобождении Соледара от боевиков ВСУ
  • 17.01 17:33
  • 0
ВЭФ в Давосе: война с Россией до последнего украинца, а затем поляка и литовца
  • 17.01 17:17
  • 1
Артиллерист ЮВО назвал идеальной работу гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО
  • 17.01 16:54
  • 3
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 16:51
  • 1
Тодд: противостояние продлится пять лет и завершится победой России
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52