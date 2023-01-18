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РИА Новости

В Госдуме обвинили президента Польши в подстрекательстве к третьей мировой

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Здание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Депутат Шеремет: Дуда, лоббируя поставки оружия Украине, подстрекает к третьей мировой

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Польши Анджей Дуда, лоббируя поставку странами НАТО танков Украине, фактически подстрекает мир к развязыванию третьей мировой войны.

В прошлую среду Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции. Во вторник Дуда заявил, что рассчитывает, что страны НАТО смогут сформировать для Украины как минимум бригаду танков Leopard.

"Польская верхушка радеет обеими руками и поддерживает возродившийся фашизм в соседнем государстве. Такое ощущение, что не было вовсе Волыни и венков из прибитых украинскими националистами гвоздями польских детей. Отсутствие исторической памяти у президента Польши Дуды ведёт его страну к полному забвению и опасному подстрекательству к развязыванию третьей мировой войны, которая однозначно станет последней для всего человечества", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, безрассудная и необдуманная политика президента Польши опасна и не отражает мнение и интересы самих поляков. "Тогда зададимся риторическим вопросом, в интересах кого действует Дуда? Уверен, что этот вопрос уже будоражит умы всего польского общества", - подчеркнул депутат.

При этом, по его словам, оружие, поставляемое Украине, может обернуться против самой же Польши. "Украинские нацисты не остановятся и обязательно придут в Польшу, чтобы вершить в их понятии историческую справедливость, как это уже было в истории", - подчеркнул депутат.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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