Володин: США выбрали Украину в качестве плацдарма для ослабления Европы

По словам спикера Госдумы, всем стало очевидно, что специальная военная операция на Украине "решает задачи обеспечения безопасности не только России, но и всего мира"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Украина была выбрана Вашингтоном в качестве плацдарма не только для борьбы с Россией, но и для ослабления Европы как конкурента США. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на пленарном заседании палаты во вторник.

"Все тайное стало явным. Украина была выбрана Вашингтоном и НАТО как плацдарм для борьбы с нашей страной с целью остановить ее развитие. Но, как оказалось, это плацдарм и для ослабления Европы, устранения ее как сильного конкурента США. Просто Европа, государства европейского континента, не до конца это еще осознали", - отметил Володин.

По его словам, сейчас всем стало очевидно, что специальная военная операция России на Украине "решает задачи обеспечения безопасности не только России, но и всего мира".

"Вашингтон, пытаясь сохранить гегемонию в мире, сделал из Украины полигон для применения натовского оружия и обкатки новых способов ведения войны. Поэтому мы с вами должны осознать серьезность вызовов, повышая эффективность в первую очередь своей работы", - отметил Володин, обращаясь к депутатам.