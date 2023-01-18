Экс-разведчик США Риттер: НАТО ведет Украину к провалу

Экс-разведчик США Риттер: Украина не понимает, что Западу на нее глубоко плевать

НАТО развязала на Украине прокси-конфликт против России, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works американский эксперт, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что Западу глубоко плевать на Украину.

В июле 2022 года Центр противодействия дезинформации при президенте Украины опубликовал "черный список российских пропагандистов", и я в нем тоже есть. То есть по ряду причин меня считают информационным террористом и военным преступником. Во-первых, я всегда открыто говорил о том, что российско-украинский конфликт есть ни что иное, как прокси-война НАТО против России. Значит, теперь в черный список должны внести и украинского министра обороны, потому что по данному критерию он тоже подпадает под определение российского пропагандиста. Он ведет безумную пророссийскую пропаганду и имеет наглость говорить о том, что Украина воюет против России от имени НАТО. Я озвучил эту правду давно, а теперь Украине не остается ничего другого, кроме как ее признать.

Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло. Пора начинать спрашивать с НАТО, которая их во все это втянула и ведет к провалу. Вот в чем весь трагизм происходящего: США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат. Их вполне устраивает, что последние продолжают умирать на поле боя, потому что Запад поддерживает победу Украины исключительно на словах. Они не предоставят им необходимых ресурсов, поскольку Украина по определению не может одолеть Россию. Это физически нереально для страны ее габаритов. Ну не будет такого. Однако Запад продолжает морочить Киеву голову, заставляя поверить в то, что его миссия вполне выполнима – иди да делай. Но мы-то знаем, что цель Запада не в победе Украины, и, как я уже неоднократно говорил, она никогда не станет членом НАТО. Никогда! Этого не случится. Но Украина считает, что альянс, увидев те жертвы, на которые она готова пойти, возьмет и откроет ей в итоге объятия.

ЕС тоже только на словах поддерживает вступление Украины, но по факту никогда не станет поглощать нефункционирующую экономику. Ущерб, нанесенный ей, уже оценивается в триллион долларов, и цифра продолжает расти. Даже если страну когда-то удастся восстановить, она все равно никогда не станет частью коллективного Запада! Никогда, ни за что и на при каких обстоятельствах этого не будет! А украинцы продолжают умирать в надежде на чудо.

Чуда не случится – Запад жертвует Украиной с одной-единственной целью: навредить России. Вот и все. Он не хочет помогать Киеву, не любит Украину и хочет уничтожить ее. Таково реальное положение вещей, и даже министр обороны этой страны наконец говорит правду: "Эй, ребята, мы делаем за вас всю грязную работу!" Да не грязная это работа, а просто бизнес. Недавно Ангела Меркель, бывший французский лидер Олланд и Порошенко признались, что Минские соглашение 2014-2015 гг. были лишь прикрытием. Им нужен был не мир, а конфликт и время, чтобы НАТО успела обучить украинских военных для противостояния пророссийским областям Донбасса и возвращения Крыма.

Конфликт и только конфликт – вот чего Запад хотел с самого начала. Нынешняя ситуация была прокси-конфликтом всегда, он предшествовал решению России о военном вмешательстве 24 февраля 2022 года. Предшествовал боям на Донбассе в 2014 году. Предшествовал решению пригласить Украину в НАТО в 2008. Корнями он восходит к той лжи, которую Запад озвучил президенту СССР Михаилу Горбачеву, что альянс, мол, не расшириться ни на дюйм на восток, если Россия уйдет из Восточной Германии и выведет оттуда 400 000 солдат. Именно такую формулировку использовал тогдашний госсекретарь Соединенных Штатов Джеймс Бейкер.

Мы солгали потому, что наша политика всегда заключалась в использовании слабости России, ее сдерживании и подрыве с целью полного развала. Такую цель США преследовали в 1990-х, ее же преследуют и сегодня. А Украина выступает в качестве жертвенного агнца для ее достижения. К сожалению, для последней, Россия не играет в игры, не идет на уступки, а побеждает. Именно к этому она идет и именно этого достигнет. Запад потерпит поражение, а Украина погибнет.

Ненавистью пропитано само существование людей. Украинскому государству, современному украинскому государству характерна ненависть к России. Там детей с рождения учат называть русских уничижительным словом "москали", а потом к этому добавились еще и "орки". Последователи Степана Бандеры буквально считают русских недочеловеками. Их нещадно вырезали в 1940-50 гг.: 200 000 русских, 110 000 поляков. Разве хорошие люди так поступают? И ведь их не переубедить и не исправить, за редким исключением в лице скептиков и тех, кто оказался втянут в эту ситуацию не по своей воле. Но для искренних приверженцев – тех, кто набивает татуировки со свастикой, зигует, выходит на марши, убивает, стреляет в русских военнопленных и хвалится желанием убивать русских детей, – есть всего одно лекарство. И это пуля. 19:19

Они ничего не несут в себе, кроме ненависти. Сегодня, собравшись денацифицировать Украину, вы должны четко представлять себе, что сделаете с этими людьми. Не хочу показаться грубым, но лучшее решение я вижу так: выдать им оружие и отправить на передовую, где их и убьют. Этот вариант самый верный и простой – самоустранение. Некоторые, правда, попадут в плен, но для таких у русских уже есть решение. Они посадили в тюрьму много таких активистов. Виновные предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. А сейчас многим предоставили второй шанс в виде денацификации. Русские не делают из этого тайны и стремятся дать каждому шанс переосмыслить свою жизнь, признать ошибки и так далее. Сколько можно дурачить русских? Отрицающими денацификацию движет слепая вера в отказ от бандеровской идеологии или же просто инстинкт самосохранения. Они скажут что угодно, лишь бы выпутаться из той ситуации, в которую попали. Так уже было в 1950-х, и где гарантии, что подобное не произойдет снова?

В Германии после Второй мировой войны сохранилась идеология национал-социализма и нацизма. Многие немцы в подвалах хранили предметы, напоминавшие им о былой славе. Выносить их на всеобщее обозрение и восхвалять не разрешалось, поэтому это делалось тайно. Такая судьба ждет каждого украинского националиста, который переживет нынешний конфликт, не сбежит за границу и не погибнет. Они спрячут идеологию в подвалы, и она будет жить вечно. Поэтому я и говорю, что лучшим из возможных решений для них будет пуля. Надеюсь, что каждый из этих искренних приверженцев нацизма наденет военную форму и поедет на передовую, получив возможность умереть за свою страну.

Владимир Путин – не автократ и не диктатор, он выстраивает политику совершенно иным образом, чем этот делал Борис Ельцин. Путин – тот лидер, который не хочет, чтобы внешние силы как-то использовали Россию, нападали на нее или пытались уничтожить. Это лидер, который стремиться поставить страну на ноги и дать ей возможность двигаться вперед. Идеальны ли его действия? Нет, но он все равно в миллион раз лучше Ельцина. И чего хотят Соединенные Штаты, так это избавиться от столь неудобного им Путина и посадить на его место нового Ельцина. Чтобы этого достичь, нам нельзя говорить о реальной ситуации в России. Сейчас наша страна переживает собственные экономические трудности, далеко за примерами ходить не нужно. Если отъехать на некоторое расстояние от места, где я живу, начинается промышленный пояс США, полный процветавших в эпоху индустриализации городов и поселков, где теперь закрылись фабрики и предприятия, а целые района обветшали настолько, что жить там нельзя.

Владимир Путин принес России потрясающие изменения. Нравится он вам или нет, это факт, и говорить об этом нужно правду. В Америке вот не говорят. Думаю, многим американцам нравится этот лидер, и они задаются вопросом, почему у нас самих такого нет.

Но нет, нужно обязательно критиковать Путина и всю его страну, игнорируя ее реалии, сложность и размеры. Это крупнейшая страна мира охватывает несколько часовых поясов, и управлять такой громадиной непросто, поэтому наличие одного-единственного лидера, диктующего правила всей стране, представляется абсурдным. Но ведь Россия поделена на области, каждую из которых возглавляет наделенный большим количеством власти губернатор. Они, в свою очередь, делегируют ответственность мэрам городов, и так далее. В России вертикаль власти поднимается наверх с нуля, а наверху президент Владимир Путин отдает распоряжения относительно направления развития страны. В большинстве случаев его директивы становятся результатом переговоров с губернаторами и мэрами, которые докладывают ему о нуждах, желаниях и возможностях подконтрольных им территорий. Хороший лидер прислушивается ко всему, а затем предлагает план, который подчиненные поддерживают и продвигают. Но в США это обсуждать нельзя – слишком сложно. Начнешь объяснять – проиграешь. У нас любому, кто представит политику противостояния России, пришлось бы объяснять ее целесообразность исходя из существующих в этой стране реалий, а это ни к чему не приведет.

Они придумывают истории, не имеющие ничего общего с реальностью, высасывают их из пальца, а все ради того, чтобы заставить народ бояться. Невежество – худший из пороков, ведь оно порождает страх, а страх можно использовать. Именно поэтому мы превратили Владимира Путина в олицетворение зла, а Россию – в страну бездушных и бессердечных роботов, которые слепо подчиняются лидеру без малейшего представления о последствиях. В действительности Россия совсем не такая, но советники Байдена, Трампа, Обамы и следующего президента не разбираются в российских реалиях и представляют собой наиболее бесчестный экспертный класс за всю историю Америки. Они взращивают ненависть из невежества. Если вы называете себя академиком и верите в силу знания, но при этом бессовестно используете невежество народа для распространения дезинформации и страха в политических целях, то заслуживаете незамедлительного увольнения.