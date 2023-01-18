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РИА Новости

Путин отметил наращивание темпов работы ОПК

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин отметил, что некоторые предприятия ОПК перешли на круглосуточный режим работы

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс набрал серьезные обороты и продолжает наращивать темпы, некоторые предприятия работают круглосуточно, заявил президент России Владимир Путин.

"Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощность, предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он поблагодарил всех специалистов, занятых в отечественной оборонной промышленности, за напряженный и ответственный труд и отметил его значимость сегодня и вообще.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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