Путин отметил наращивание темпов работы ОПК

Путин отметил, что некоторые предприятия ОПК перешли на круглосуточный режим работы

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс набрал серьезные обороты и продолжает наращивать темпы, некоторые предприятия работают круглосуточно, заявил президент России Владимир Путин.

"Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощность, предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он поблагодарил всех специалистов, занятых в отечественной оборонной промышленности, за напряженный и ответственный труд и отметил его значимость сегодня и вообще.