Обзор самых популярных автомобильных ковриков от компании Seintex

Покупая машину, как можно дольше хочется сохранить ее в чистоте. Это возможно только с использованием аксессуаров, которые изначально не входят в комплект. В первую очередь, мы говорим про автоковрики. Они защищают внутреннее покрытие пола и деталей из металла от влаги, загрязнений, преждевременной коррозии. Особенно это актуально в период дождей и морозов, когда дороги в крупных городах посыпают реагентами. Но на рынке достаточно большой выбор автомобильных ковриков в самой разной ценовой категории, не говоря уже об их видах, поэтому бывает сложно определиться. Мы готовы дать несколько советов, которые должны помочь вам сориентироваться.

Разновидности ковриков

Выбирать автоковрик нужно, отталкиваясь от бюджета и климатических условий региона вашего проживания. Мы перечислим основные разновидности, которые смело можно советовать к покупке.

Резиновые коврики

Резиновые коврики Seintex бывают с объемным рисунком «сетка» и с высокими бортиками. Увеличенные боковые грани актуальны на сезон осень-зима, так как они помогают удерживать большой объем жидкости и талого снега. А вот ячеистые коврики с рисунком «сетка» больше подходят для весны и лета. Они тоже удерживают влагу и грязь, просто не в таких количествах.

Ворсовые

Классический вариант автоковриков, который предпочитают автолюбители в южных регионах страны. Ворсовые коврики отлично вписываются в любой салон, благодаря широкому выбору цветовой гаммы и вариантов отделки. А еще они максимально укрывают поверхность полов, повторяя все очертания сидений.

Ворсовые коврики Lux

Коврики Lux от бренда Seintex изготавливаются из ворса высокого качества российского производства. У них первый слой состоит из ворса, а второй — ТЭП, поэтому коврики устойчивы к воздействию агрессивных внешних факторов: влаги, щелочей, солей. Есть еще третий слой, он предотвращает скольжение по салону.

Ворсовые коврики 3D

Такие автоковрики обладают всеми преимуществами, перечисленными выше, но дополнительно еще и улучшают шумоизоляцию салона. В каталоге компании Seintex представлены разные модели ковриков 3D, отличающиеся как параметрами, так и ценой.

Есть еще относительно новая разработка — это коврики EVA. Они производятся с учетом особенностей интерьера современного автомобиля. Такие коврики обязательно проходят несколько этапов проверки, что гарантирует их высокое качество.