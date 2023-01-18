Военный эксперт: нужно закрывать два региона России средствами ПРО и ПВО

Создание Московского и Ленинградского военных округов является необходимой мерой, уверенность в этом выразил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков.
Масштабные изменения в российской армии, в частности, увеличение ее численности до 1,5 миллиона человек, будут осуществлены в период с 2023 по 2026 год, сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам совещания, проведенного главой ведомства Сергеем Шойгу.
Увеличение численности армии будет синхронизировано с поставками вооружений, строительством инфраструктуры и обеспечением войск, отметил министр в ходе совещания.
Так, будут созданы два межвидовых стратегических объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа. Помимо этого, будет сформирован армейский корпус в Карелии и "самодостаточные группировки войск" на территории новых субъектов РФ.
Кроме того, будет усилена боевая составляющая ВКС, военно-морского флота и ракетных войск стратегического назначения.
В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил, что увеличение численности армии будет происходить не только с помощью призыва на срочную службу.
Создание Московского и Ленинградского военных округов является необходимой мерой, продолжил военный эксперт.
Он объяснил, почему эти два объединения будут носить стратегический характер.