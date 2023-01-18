Войти
РИА Новости

Военный эксперт: нужно закрывать два региона России средствами ПРО и ПВО

205
0
0
Система ПВО
Система ПВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Создание Московского и Ленинградского военных округов является необходимой мерой, уверенность в этом выразил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков.

Масштабные изменения в российской армии, в частности, увеличение ее численности до 1,5 миллиона человек, будут осуществлены в период с 2023 по 2026 год, сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам совещания, проведенного главой ведомства Сергеем Шойгу.

Увеличение численности армии будет синхронизировано с поставками вооружений, строительством инфраструктуры и обеспечением войск, отметил министр в ходе совещания.

Так, будут созданы два межвидовых стратегических объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа. Помимо этого, будет сформирован армейский корпус в Карелии и "самодостаточные группировки войск" на территории новых субъектов РФ.

Кроме того, будет усилена боевая составляющая ВКС, военно-морского флота и ракетных войск стратегического назначения.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил, что увеличение численности армии будет происходить не только с помощью призыва на срочную службу.

"Нужно понимать, что эти дополнительные полмиллиона будут делиться на военнослужащих по контракту и на тех, кто будет проходить срочную службу", – пояснил он.

Создание Московского и Ленинградского военных округов является необходимой мерой, продолжил военный эксперт.

"Это продолжение событий прошлого года, когда две страны Европы – Финляндия и Швеция – решили из нейтральных решили стать блоковыми... Динамика событий на западе складывается таким образом, что нужно выделять в особые округа эти два региона. Москва, Санкт-Петербург и прилегающие области – самые густонаселенные в России. Защита таких агломераций требует дополнительных контингентов и особых подразделений", – добавил Алексей Леонков.

Он объяснил, почему эти два объединения будут носить стратегический характер.

"Потенциальный противник на западном направлении рассматривает возможность появления на территории Европы ракет средней дальности. Поэтому нужно закрывать эти районы в том числе средствами противовоздушной и противоракетной обороны, которые относятся к классу стратегических оборонительных вооружений", – сказал военный эксперт.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
23.12.2022
Задача на продвижение: как СВО на Украине меняет армию России
03.10.2022
Зачем Зеленский начал давить на НАТО
22.08.2019
В Госдуме оценили слова Шойгу о напряженной обстановке на западных границах
22.08.2019
Шойгу рассказал о мерах по усилению обороны на западе России
25.10.2018
Шойгу: учения России и Белоруссии "Щит Союза - 2019" будут исключительно оборонительным
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
31.03.2014
Белорусское небо будет под защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 07:51
  • 42046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.01 05:05
  • 7
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 18.01 02:02
  • 1
В ЦАГИ продолжаются исследования легкого конвертируемого самолета
  • 18.01 01:58
  • 3
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 17.01 18:52
  • 1
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет
  • 17.01 18:02
  • 1
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
  • 17.01 17:57
  • 1
Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW
  • 17.01 17:53
  • 1
Захват Соледара российскими войсками доказывает провал тактики НАТО
  • 17.01 17:34
  • 0
Еще немного об освобождении Соледара от боевиков ВСУ
  • 17.01 17:33
  • 0
ВЭФ в Давосе: война с Россией до последнего украинца, а затем поляка и литовца
  • 17.01 17:17
  • 1
Артиллерист ЮВО назвал идеальной работу гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО
  • 17.01 16:54
  • 3
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 16:51
  • 1
Тодд: противостояние продлится пять лет и завершится победой России
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52