Военный эксперт: нужно закрывать два региона России средствами ПРО и ПВО

Создание Московского и Ленинградского военных округов является необходимой мерой, уверенность в этом выразил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков.

Масштабные изменения в российской армии, в частности, увеличение ее численности до 1,5 миллиона человек, будут осуществлены в период с 2023 по 2026 год, сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам совещания, проведенного главой ведомства Сергеем Шойгу.

Увеличение численности армии будет синхронизировано с поставками вооружений, строительством инфраструктуры и обеспечением войск, отметил министр в ходе совещания.

Так, будут созданы два межвидовых стратегических объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа. Помимо этого, будет сформирован армейский корпус в Карелии и "самодостаточные группировки войск" на территории новых субъектов РФ.

Кроме того, будет усилена боевая составляющая ВКС, военно-морского флота и ракетных войск стратегического назначения.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил, что увеличение численности армии будет происходить не только с помощью призыва на срочную службу.

"Нужно понимать, что эти дополнительные полмиллиона будут делиться на военнослужащих по контракту и на тех, кто будет проходить срочную службу", – пояснил он.

Создание Московского и Ленинградского военных округов является необходимой мерой, продолжил военный эксперт.

"Это продолжение событий прошлого года, когда две страны Европы – Финляндия и Швеция – решили из нейтральных решили стать блоковыми... Динамика событий на западе складывается таким образом, что нужно выделять в особые округа эти два региона. Москва, Санкт-Петербург и прилегающие области – самые густонаселенные в России. Защита таких агломераций требует дополнительных контингентов и особых подразделений", – добавил Алексей Леонков.

Он объяснил, почему эти два объединения будут носить стратегический характер.

"Потенциальный противник на западном направлении рассматривает возможность появления на территории Европы ракет средней дальности. Поэтому нужно закрывать эти районы в том числе средствами противовоздушной и противоракетной обороны, которые относятся к классу стратегических оборонительных вооружений", – сказал военный эксперт.