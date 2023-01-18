Как сервис автообзвона увеличивает клиентский поток?

Если вас интересует этот вопрос, то наверняка появилась необходимость автоматизации рутинных бизнес-процессов. Более того, с помощью сервиса автообзвона вы действительно можете выйти на новый уровень, улучшив продажи и увеличив лояльность аудитории. Несмотря на развитие современных технологий, телефония до сих пор остается ключевым методом коммуникации с клиентами. Что такое сервис автообзвона и как он работает? Давайте попробуем разобраться вместе.

Принципы работы автообзвона

Начать стоит с того, что почти каждая компания на рынке периодически практикует обзвоны по собранной базе контактов. Это и "холодные" звонки, и связь с постоянными покупателями. С помощью сервиса автообзвона вы можете информировать аудиторию об изменениях в работе, доносить информацию, рекламировать бренд, собирать нужные анкетные данные. Пройдите регистрацию на сайте https://calldog.ru/ и опробуйте автообзвон с сервисом "Звонопёс". У вас будет стартовый баланс, который дает возможность протестировать автообзвон бесплатно и самостоятельно убедиться в преимуществах использования сервиса. Пошаговый алгоритм работы системы автообзвона:

Робот обзванивает номера из заранее загруженной в программу клиентской базы компании. Когда человек поднимает трубку, робот произносит запрограммированный текст. При необходимости, звонок переадресовывается на живого оператора.

Принцип работы очень простой. Но отдельно хотим сделать о том, что звонки совершаются с использованием самообучающихся интеллектуальных алгоритмов и средств распознавания речи. Именно поэтому робот автообзвона вполне способен справиться с минимумом формальных функций при обзвонах базы. Если говорить просты языком, то он распознает ключевые слова в ответах клиента и предлагает решение проблемы, если подобный сценарий есть в базе. У вас есть возможность создавать сложные цепочки действий и диалоги на ответы получателя звонка. Если робот распознает нужный ответ, то отправит SMS, соединит с вашим менеджером или отправит email.

В чем плюсы использования сервиса автообзвона?

Робот может в один момент позвонить всем клиентам из базы контактов. Впечатляет, правда? Так можно существенно сэкономить на содержании колл-центра. При этом сервис автообзвона формирует детализированные отчеты с графиками, диаграммами, таблицами. Это и есть главные преимущества.