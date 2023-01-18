НАТО обвинили в незаинтересованности в мире на Украине

GT: НАТО отдаляет Россию и Украину от мирных переговоров поставками тяжелого оружия Киеву

Признаки ослабления ВСУ и желание выразить поддержку Зеленскому подтолкнули НАТО к поставкам тяжелых вооружений Украине, пишет GT. Однако этим альянс "утопит Киев в болоте конфликта" и уменьшит шанс на мирные переговоры с Москвой.

НАТО пообещала отправить Украине тяжелые вооружения от западных союзников, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что ожидает "большего в ближайшем будущем". Однако эксперты предупреждают, что поставки большего количества тяжелых вооружений лишь затянут Киев еще глубже в болото опосредованной войны и приведут к тому, что переговоры будут становиться все менее вероятными. В то же время стороны, участвующие в конфликте, могут зайти в долгосрочный тупик.

Последний шаг НАТО был предпринят после того, как ВСУ на поле боя начали демонстрировать признаки напряженности. Кроме того, по мнению экспертов, альянс, вероятно, хочет использовать этот ход, чтобы выразить свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Еще одним недавним признаком реального обострения украинского конфликта стало то, что, по сообщению Совета безопасности Белоруссии, с понедельника Москва и Минск начали совместные учения ВВС, которые продлятся до 1 февраля.

Российские войска, очевидно, планируют зимнее наступление беспрецедентного масштаба и в настоящее время обладают превосходством с точки зрения вооружений и морального духа, заявил Ван Сяоцюань, эксперт Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.

По словам господина Вана, совместные российско-белорусские учения могут быть частью подготовки к зимнему наступлению Москвы, цель которого — сдержать и отбросить армию Украины. Это ослабит давление на силы России, сражающиеся в Донбассе. "На данном этапе, если Запад не предоставит Украине больше тяжелых вооружений, таких как основные боевые танки, ей может грозить крупное поражение".

Но поставки тяжелых вооружений также означают, что в ближайшее время напряженность не спадет, сказал Цуй Хэн, ассистент научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета.

"Позиция НАТО уводит стороны все дальше от стола переговоров", – добавил он.

Наблюдатели отмечают, что затягивание конфликта на самом деле является главной целью возглавляемого США Североатлантического альянса. По их мнению, стратегия Запада под контролем Вашингтона заключается в том, чтобы использовать Киев для истощения Москвы до тех пор, пока она не будет полностью повержена.

Таким образом, интенсивность военной помощи НАТО Украине во многом зависит от военного давления России на страну, пояснил господин Ван.

Какое-то время Вашингтон ограничивал доступ Киева к крупнокалиберному оружию, опасаясь, что этот шаг вызовет гнев Москвы. Однако, как только Россия нарастит военную мощь и существенно переломит ситуацию на поле боя, Запад тут же увеличит помощь Украине, считает господин Ван.

Тем не менее, по мнению экспертов, сомнительно, что государства НАТО способны оказывать непрерывную и длительную военную поддержку.

По словам господина Цуя, после года "вливаний" в Украину арсенал альянса и даже США сильно сократился. "Франция и Германия, обладающие самой значительной военной мощью в континентальной Европе, постоянно снижают объем военной помощи Киеву, хотя и не отказываются от нее в открытую".

"Киев увяз в опосредованной войне, и его будут и дальше топить в болоте, — предупредил эксперт. — Когда тяжелое вооружение перебросят на позиции на Украине, все стороны, фактически вовлеченные в конфликт, вероятно, зайдут в долгосрочный тупик".