Армения решила применить против Азербайджана "индийскую защиту"

Haqqin: Армения увеличила закупки вооружений индийско-израильского производства

Армения расширяет военно-техническое сотрудничество с Индией, пишет Haqqin. Наращивание Ереваном оружейного потенциала за счет систем индийско-израильского производства приведет к эскалации конфликта в регионе.

Фархад Мамедов

Армения готовится к дальнейшему расширению военно-технического сотрудничества с Индией, в рамках которого планирует закупить у этой страны зенитно-ракетные комплексы средней дальности MRASM. Об этом сообщает индийский портал IDRW.

Решение Еревана связано с намерением заменить на более современные образцы советские ЗРК С-125 "Печора", стоящие в данный момент на вооружении его армии. В этой связи подходящим вариантом для Армении являются комплексы MRASM.

Сообщается также, что индийская сторона заявила о готовности вести переговоры и по другим вариантам военных закупок.

Чувствительный нюанс предполагаемой сделки заключается в том, что, хотя ЗРК MRASM производится в Индии, некоторые его компоненты закупаются в Израиле. У Дели нет обязательств по ограничению экспорта данного вида оружия, поскольку Израиль, являющийся основным поставщиком современных вооружений для Азербайджана, ранее передал Баку, в частности, зенитно-ракетные комплексы Barak-8. В связи с чем Индия не обязана получать от Израиля разрешение на экспорт в Армению ЗРК MRASM, который является совместным продуктом индийской компании DRDO и израильской IAI (Israel Aerospace Industries).

ЗРК MRASM способен одновременно сопровождать и поражать сразу несколько целей на расстоянии до 70 километров.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Армения подписала контракт с министерством обороны Индии на общую сумму 250 миллионов долларов, в рамках которого были закуплены, в числе прочих видов вооружений, реактивные системы залпового огня Pinaka.

Затем была опубликована информация о сделках по закупке Арменией самоходных гаубиц ATAGS. А в октябре состоялся официальный визит в Нью-Дели делегации Армении во главе с министром обороны Суреном Папикяном.

Следует отметить, что в ходе Второй карабахской войны азербайджанская армия полностью уничтожила систему ПВО Армении. В противостоянии "Байрактарам", "Харопам" и другим БПЛА азербайджанской армии устаревшие варианты российских комплексов ПВО безнадежно уступили. В результате, не только в Армении, но и в других странах, построивших свою противовоздушную оборону на зенитно-ракетных комплексах советско-российского производства, возникли серьезные сомнения в их эффективности. Чем, собственно, и была вызвана "переориентация" Еревана на далекую Индию.

Накануне американский журнал Forbes писал, что Армения готовится отправить в Индию четыре истребителя Су-30 СМ, купленных ею у России в 2019 году, для их модернизации и оснащения современными ракетами. Словом, Дели становится основным поставщиком оружия в Армению.

Но как "индийская защита", к которой прибегает Армения, может повлиять на военно-стратегический баланс сил в регионе? Беспокоит ли Азербайджан "индийское" перевооружение Армении?

Президент Ильхам Алиев затронул эту тему в интервью, которое дал на днях местным телеканалам.

В частности, президент назвал "недружественным шагом" тот факт, что Индия продала Армении оружие, которое будет однозначно нацелено на Азербайджан. В то же время глава государства предупредил, что действия Еревана в индийском направлении – это пустая трата денег. Прежде всего, потому что Баку располагает необходимым арсеналом средств, чтобы немедленно устранить любую возникшую угрозу.

"Если даже в Армению будет поставляться то или иное оружие, это не поможет им, я неоднократно говорил это армянской стороне, – подчеркнул, в частности, глава государства. – Я говорил, что не надо понапрасну тратить на это средства. Потому что, во-первых, это вам не поможет, а во-вторых, может создать какую-то иллюзию у находящихся в вашей стране реваншистских сил. Может создать иллюзию, что вы возьмете реванш. Вам это не удастся! Если мы увидим, что нам грозит какая-то серьезная опасность, то мы тут-же устраним ее. Где бы эта опасность ни возникла – на нашей территории или за ее пределами. Это – наше легитимное право".