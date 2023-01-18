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Министр обороны России провел совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ЦАМТО, 17 января. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону СВО провел совещание со своими заместителями, главнокомандующими видами Вооруженных Сил и командующими родами войск.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в ходе мероприятия обсуждался вопрос увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн. военнослужащих.

Глава российского военного ведомства напомнил, что "президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн. военнослужащих".

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что все мероприятия должны быть объединены в комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ. Также они должны быть синхронизированы со строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и со сроками поставок по гособоронзаказу вооружения, военной и специальной техники и материальных средств.

По словам Сергея Шойгу, "гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил:

- создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации;

- сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках;

- переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте;

- усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023-2026 годов, потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений.

Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную передачу ВВСТ и других материальных средств в объединения, соединения и воинские части, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск (сил), определить объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны, нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах Вооруженных Сил в соответствии с возросшей потребностью войск (сил) за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме".

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