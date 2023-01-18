Войти
ТАСС

Польский президент заявил о передаче Украине большей части ЗРК Piorun

176
0
0
ПЗРК Piorun в боевом положении
ПЗРК Piorun в боевом положении.
Источник изображения: invoen.ru

Анджей Дуда отметил, что из страны отправили почти все системы для борьбы с летательными аппаратами

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Польша передала Украине почти все свои зенитные ракетные комплексы Piorun. Об этом заявил во вторник польский президент Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы отправили практически все наши Piorun", - сказал он, напомнив, что системы используют для борьбы с летательными аппаратами.

Согласно ранее распространенной информации, Варшава передала Киеву танки, беспилотники, другую военную технику, боеприпасы и запчасти для самолетов на $2 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
ORKAN
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.11.2022
Новый бум в военной промышленности Восточной Европы
01.09.2022
В польской прессе: Варшава отправит Эстонии партию ПЗРК Piorun
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
04.02.2022
Польша поделится с Украиной «Молниями»
21.10.2019
Нужна ли Грузии новая война
31.08.2016
Чудо на Висле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 07:51
  • 42046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.01 05:05
  • 7
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 18.01 02:02
  • 1
В ЦАГИ продолжаются исследования легкого конвертируемого самолета
  • 18.01 01:58
  • 3
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 17.01 18:52
  • 1
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет
  • 17.01 18:02
  • 1
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
  • 17.01 17:57
  • 1
Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW
  • 17.01 17:53
  • 1
Захват Соледара российскими войсками доказывает провал тактики НАТО
  • 17.01 17:34
  • 0
Еще немного об освобождении Соледара от боевиков ВСУ
  • 17.01 17:33
  • 0
ВЭФ в Давосе: война с Россией до последнего украинца, а затем поляка и литовца
  • 17.01 17:17
  • 1
Артиллерист ЮВО назвал идеальной работу гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО
  • 17.01 16:54
  • 3
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 16:51
  • 1
Тодд: противостояние продлится пять лет и завершится победой России
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52