Польский президент заявил о передаче Украине большей части ЗРК Piorun

Анджей Дуда отметил, что из страны отправили почти все системы для борьбы с летательными аппаратами

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Польша передала Украине почти все свои зенитные ракетные комплексы Piorun. Об этом заявил во вторник польский президент Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы отправили практически все наши Piorun", - сказал он, напомнив, что системы используют для борьбы с летательными аппаратами.

Согласно ранее распространенной информации, Варшава передала Киеву танки, беспилотники, другую военную технику, боеприпасы и запчасти для самолетов на $2 млрд.