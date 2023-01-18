Франция поставит ВС Украины боевые разведывательные машины AMX-10RC в течение двух месяцев

ЦАМТО, 17 января. Министерство ВС Франции 13 января сообщило, что министр вооруженных сил Себастьен Лекорню и его украинский коллега достигли соглашения, что поставка БРМ AMX-10RC французского производства Киеву начнется "в течение двух месяцев".

Принципиальная договоренность о поставке была достигнута президентами Э.Макроном и В.Зеленским 4 января. Спустя сутки, 5 января, намерение передать Украине БРМ AMX-10RC с колесной формулой 6х6, обладающие возможностью борьбы с танками, подтвердил президент Франции. Ранее Франция уже поставила ВС Украины артиллерийские системы, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы и средства ПВО.

В ходе телефонного разговора 12 января С.Лекорню и А.Резников определили график поставки БРМ AMX-10RC, а также обсудили вопрос обучения украинских военнослужащих их применению. Франция пока не раскрыла количество передаваемых Украине машин, но, по неофициальной информации, первая партия из 10 БРМ может быть отправлена в Украину в течение двух месяцев.

Фактически, в настоящее время Франция реализует программу модернизации, предусматривающую замену AMX-10RC/RCR новыми БРМ "Ягуар" с колесной формулой 6х6. Таким образом, поставка AMX-10RC на Украину, помимо политических факторов, будет зависеть от темпов поставки новых "Ягуар" СВ Франции.

AMX-10RC – это бронированная разведывательная машина с колесной формулой 6x6, принятая на вооружение СВ Франции в 1981 году.

БРМ оснащена трехместной башней со 105-мм полуавтоматической пушкой F2 компании Giat Industries, позволяющей вести стрельбу боеприпасами четырех типов: APFSDS (бронебойный подкалиберный оперенный боеприпас с отделяющимся поддоном), HEAT (бронебойный кумулятивный), HE (осколочно-фугасный) и дымовым, а также 7,62-мм пулеметом. Возимый боекомплект составляет 38 боеприпасов, включая 12 готовых к применению в башне.

AMX-10RC были модернизированы к стандарту AMX-10RCR и переданы СВ Франции в период с 2005 по 2010 гг. Модернизация предусматривала улучшение бронирования, мобильности и огневой мощи.