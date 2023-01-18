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Военное обозрение

Американская компания презентовала концепт судна для базирования и управления беспилотными аппаратами ВМС США

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Источник изображения: topwar.ru

Американская судостроительная компания General Dynamics NASSCO презентовала концепт экспедиционного корабля обеспечения класса ESB (Expeditionary Sea Base), разработанного для нужд ВМС США. Корабли этого типа предназначены для обеспечения боевых операций ВС США в конфликтах низкой интенсивности и представляют из себя фактическую военную базу, имеющую всю необходимую инфраструктуру. Эти суда значительно снижают зависимость от иностранных портов и обеспечивают поддержку при отсутствии свободных гаваней в дальних военных походах.

General Dynamics NASSCO разработала несколько основных модификаций для своей линейки экспедиционных морских баз (ESB), чтобы удовлетворить новым требованиям ВМС США и Корпуса морской пехоты, пишет американские интернет-издание военной тематики Naval News. Компания описывает потенциал модификации судов как неограниченный. В перспективе плавучие базы могут быть использованы для базирования и управления беспилотными воздушными и морскими аппаратами военного назначения ВМС США.

Независимый консультант, работающий с NASSCO над ESB, Джим Строк объяснил принципы, которые разработчики компании использовали для адаптации концепций и возможностей нового судна к будущим требованиям проведения военно-морских операций:

Мы рассмотрели экспедиционные операции на передовых базах, распределенные морские операции и прибрежные операции в условиях боевых действий. Затем мы написали документы о том, как корабли могут выполнять миссии по решению задач в рамках этих концепций.

Новые модификации судна ESB включают кормовую полетную палубу для беспилотных летательных аппаратов, дополнительные ремонтные мощности и возможность пополнения запасов в море с помощью других судов. Двумя наиболее примечательными и всеобъемлющими модификациями ESB являются планы установки отсека для беспилотных подводных аппаратов (UUV) и, по-видимому, возможность принятия на борт морских самолетов, включая F-35B.

Строк объяснил, что благодаря специально созданной системе запуска, расположенной внутри судна, ESB может поддерживать различные беспилотные летательные аппараты, включая сверхбольшой БПЛА Orca. Для этого инженеры компании разработали ротационную систему запуска, которая может применяться для запуска беспилотников даже в условиях шторма.

Обширные средства управления ESB были выделены Строком в качестве одной из причин, по которой данные суда могут быть модифицированы в материнские корабли для беспилотников различных типов. Пока новый концепт экспедиционного корабля обеспечения не предназначен для приема и обслуживания истребителей-бомбардировщиков F-35B. Но инженеры компании работают над решением этой задачи. Согласно презентованной концепции, в представленной модификации ESB уже может принимать самолеты морской пехоты V-22 Ospreys и вертолеты CH-53K King Stallions, а также располагает средствами для их полной поддержки.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
F-35B
MV-22 Osprey
Компании
General Dynamics
Проекты
MLP
БПЛА
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