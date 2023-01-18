Войти
Известия.ru

Песков объяснил решение об увеличении армии до 1,5 млн человек

193
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Песков об увеличении армии до 1,5 млн человек: это вызвано действиями Запада, безопасность РФ должна быть обеспечена

Безопасность России должна быть безусловно обеспечена в той ситуации, когда против нее развернул войну коллективный Запад, в связи с чем в Минобороны РФ было принято решение об увеличении численности войск до 1,5 млн человек. Так объяснил решение военного ведомства 17 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.


«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут. Это прокси-война, которая включает участие в боевых действиях, и элементы экономической, финансовой, правовой войны. С этим связаны такие меры», — указал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков также напомнил о других предложениях, которые ранее выдвигало Министерство обороны, включая увеличение призывного возраста.

«Вам известно о предложениях, которые озвучило Минобороны, которые будут конкретизироваться. Об увеличении призывного возраста. Концептуально (президент РФ Владимир) Путин согласился, инструментарий нарабатывается. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, МО выполняет свою роль», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также еще раз прокомментировал тему возможного продолжения мобилизационных мероприятий в России. Как отметил Песков, эту тему искусственно поднимают как из-за рубежа, так и внутри страны. В связи с чем он порекомендовал вспоминать заявления, которые ранее уже делал по данной теме глава государства.

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск в зоне специальной военной операции (СВО) провел совещание об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Он также обратил внимание, что мероприятия по наращиванию состава Вооруженных сил РФ должны быть синхронизированы со сроками поставок вооружения и техники.

До этого, 28 декабря, Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил, что при комплектовании вооруженных сил планируется поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. Предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет.

Как отметил тогда же зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, увеличение возраста призыва связано с намерением привлечь в армию зрелых людей.


31 декабря в Минобороны констатировали, что осенний призыв на военную службу завершен. В пресс-службе ведомства отметили, что российские военкоматы выполнили поставленные задачи в обстановке негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ.

До этого, 31 октября, российский лидер Владимир Путин сообщал, что объявленная им 21 сентября мобилизация в РФ завершена. Позже глава государства отмечал, что факторов для возобновления частичной мобилизации нет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
22.09.2022
Шойгу рассказал о ходе спецоперации на Украине
17.11.2020
С базой в Судане возможности российского флота расширятся - бывший командующий Черноморским флотом РФ
01.07.2020
Страна (Украина): хотят ли русские воды. Почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России
01.08.2019
Осенью ожидаются летные испытания в США новых ракет средней дальности наземного базирования - Рябков
03.06.2019
Подразделения Вооруженных Сил РФ укомплектованы политруками на 95%
12.02.2016
Источник: глава Минобороны Ирана в РФ может заключить договор по Су-30
19.08.2013
Два раза по "2 + 2"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 07:51
  • 42046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.01 05:05
  • 7
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 18.01 02:02
  • 1
В ЦАГИ продолжаются исследования легкого конвертируемого самолета
  • 18.01 01:58
  • 3
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 17.01 18:52
  • 1
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет
  • 17.01 18:02
  • 1
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
  • 17.01 17:57
  • 1
Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW
  • 17.01 17:53
  • 1
Захват Соледара российскими войсками доказывает провал тактики НАТО
  • 17.01 17:34
  • 0
Еще немного об освобождении Соледара от боевиков ВСУ
  • 17.01 17:33
  • 0
ВЭФ в Давосе: война с Россией до последнего украинца, а затем поляка и литовца
  • 17.01 17:17
  • 1
Артиллерист ЮВО назвал идеальной работу гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО
  • 17.01 16:54
  • 3
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 16:51
  • 1
Тодд: противостояние продлится пять лет и завершится победой России
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52