Песков объяснил решение об увеличении армии до 1,5 млн человек

Песков об увеличении армии до 1,5 млн человек: это вызвано действиями Запада, безопасность РФ должна быть обеспечена

Безопасность России должна быть безусловно обеспечена в той ситуации, когда против нее развернул войну коллективный Запад, в связи с чем в Минобороны РФ было принято решение об увеличении численности войск до 1,5 млн человек. Так объяснил решение военного ведомства 17 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут. Это прокси-война, которая включает участие в боевых действиях, и элементы экономической, финансовой, правовой войны. С этим связаны такие меры», — указал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков также напомнил о других предложениях, которые ранее выдвигало Министерство обороны, включая увеличение призывного возраста.

«Вам известно о предложениях, которые озвучило Минобороны, которые будут конкретизироваться. Об увеличении призывного возраста. Концептуально (президент РФ Владимир) Путин согласился, инструментарий нарабатывается. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, МО выполняет свою роль», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также еще раз прокомментировал тему возможного продолжения мобилизационных мероприятий в России. Как отметил Песков, эту тему искусственно поднимают как из-за рубежа, так и внутри страны. В связи с чем он порекомендовал вспоминать заявления, которые ранее уже делал по данной теме глава государства.

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск в зоне специальной военной операции (СВО) провел совещание об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Он также обратил внимание, что мероприятия по наращиванию состава Вооруженных сил РФ должны быть синхронизированы со сроками поставок вооружения и техники.

До этого, 28 декабря, Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил, что при комплектовании вооруженных сил планируется поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. Предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет.

Как отметил тогда же зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, увеличение возраста призыва связано с намерением привлечь в армию зрелых людей.

31 декабря в Минобороны констатировали, что осенний призыв на военную службу завершен. В пресс-службе ведомства отметили, что российские военкоматы выполнили поставленные задачи в обстановке негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ.

До этого, 31 октября, российский лидер Владимир Путин сообщал, что объявленная им 21 сентября мобилизация в РФ завершена. Позже глава государства отмечал, что факторов для возобновления частичной мобилизации нет.