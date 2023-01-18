Нарышкин заявил о невозможности сдвинуть ситуацию вокруг Украины с мертвой точки

По мнению главы СВР, в этом виноваты "заокеанские хозяева киевского режима"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Заокеанские хозяева киевского режима не позволяют сдвинуть украинское "досье" с мертвой точки. Об этом заявил во вторник ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Заокеанские хозяева украинского режима не позволяют сдвинуть это досье с мертвой точки", - сказал он.

Нарышкин напомнил о событиях после переговоров Украины и РФ в Стамбуле, "когда были достигнуты определенные базовые договоренности". "Из Вашингтона, из Лондона сказали киевским товарищам: "Нет, никаких мирных переговоров, никакого мира, мы вам несколько десятков миллиардов уже заплатили, вкладывали в вас, продолжим в вас вкладывать деньги, оружие, а ваша задача простая - идите воюйте", - указал директор СВР.