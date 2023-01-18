Дуда назвал причины, по которым Германия должна разрешить передачу танков Украине

По мнению президента Польши, это членство в НАТО и давление общества

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Давление партнеров по НАТО и общественности вынудит власти Германии согласиться на передачу Украине танков Leopard. Такое мнение выразил во вторник президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

По его словам, есть по крайней мере две причины, по которым Германия должна разрешить передачу танков Украине. "Первая заключается в том, что Германия - часть НАТО. И если создалась ситуация, когда несколько стран-членов готовы передать свои танки, это важный момент", - сказал он.

"И второе, как я вижу, давление немецкой политической сцены и общественного мнения становится все сильнее. Я надеюсь, что результатом объединения всех этих элементов станет это очень нужное решение", - отметил польский лидер.

Польша рассчитывает в кратчайшие сроки получить от ФРГ разрешение на отправку Украине танков Leopard. Республика уже решила передать Киеву до 14 таких машин. Варшава стремится к тому, чтобы была создана международная коалиция, которая будет передавать Украине тяжелое современное вооружение.