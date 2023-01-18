Инженер NASA предложил построить на Луне «кислородопровод»

Для основания постоянной колонии на Луне требуется множество ресурсов, и один из самых важных — кислород. Чтобы обеспечить будущую колонию этим живительным газом, инженер NASA предложил провести трубопровод от Южного полюса спутника Земли, на котором обнаружены большие запасы водяного льда.

В отличие от нашей планеты, на Луне крайне разреженная атмосфера, в основном состоящая из непригодных для дыхания газов. Однако если человечество планирует построить на спутнике Земли постоянную колонию, потребуется найти способ обеспечить ее кислородом, чтобы живущие там люди смогли свободно дышать.

Сегодня основной способ обеспечить космонавтов кислородом — электролиз: через воду пропускается электрический ток, разлагающий ее на водород и кислород. Такой же процесс возможен на Луне (при условии обеспечения колонии энергией от ядерного реактора или солнечных панелей), если будет достаточно запасов водяного льда.

К счастью, такие запасы на Луне есть: кратеры ее Южного полюса, находящиеся вне досягаемости солнечного света, буквально забиты льдом, способным на долгие годы обеспечить ресурсами всю лунную колонию. Но с точки зрения энергетической эффективности будущую базу следует разместить в экваториальной зоне спутника, где больше всего солнечного света. Так что кислород, произведенный на полюсе, придется как-то доставлять к людям.

Один из способов это сделать — закачивать кислород в большие сосуды Дьюара и отвозить на базу с помощью луноходов. Однако исследователь из NASA Питер Каррери (Peter Curreri) предложил альтернативный способ транспортировки кислорода с помощью трубопровода. Это снизит затраты на обеспечение лунных поселений кислородом, ведь трубопровод можно будет построить из местных материалов (например, на Луне немало алюминия), а для его работы не потребуются многочисленный персонал и целый отряд транспортных луноходов.

Южный полюс Луны (слева) намного богаче водяным льдом (голубой), чем Северный полюс (справа) Источник изображения: NASA

Как сообщается на информационном сайте UniverseToday.com, трубопровод прослужит не меньше 10 лет, будет пригоден для ремонта и расширения сети без серьезных экономических затрат. В течение ближайших девяти месяцев исследователи из NASA будут заниматься проверкой концепции и оценкой всех рисков (например, трубопровод может быть поврежден случайным ударом метеорита), после чего, в случае подтверждения жизнеспособности идеи, ученые приступят к технологической разработке проекта.