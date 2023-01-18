Шойгу призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН

Министр обороны Шойгу назвал усиление боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН необходимым

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал усиление боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН необходимым для гарантированного обеспечения безопасности РФ.

"Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил… усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения", - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что в рамках усиления ВС РФ будут созданы два новых межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа, самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов России.

Также будут сформированы армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ, семь мотострелковых бригад переформируют в мотострелковые дивизии в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.