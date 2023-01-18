Польша рассчитывает с помощью других стран собрать для Украины танковую бригаду

Первые модернизированные для Войска Польского основные танки Leopard 2PL, переоборудованные из ранее поставленных из Германии танков Leopard 2A4, май 2020 года.

Варшава уже решила передать Киеву до 14 таких машин

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Польши рассчитывают собрать международную коалицию стран, располагающих танками Leopard, чтобы передать Украине целую бригаду таких машин (до 100 штук). Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"Мы формируем коалицию, союз стран, которые, как я надеюсь, передадут танки Leopard Украине", - сказал он. "Есть несколько европейских стран, у которых есть эти танки", - отметил Дуда. "Я верю в то, что как минимум танковую бригаду для Украины удастся сформировать", - добавил президент.

Польша рассчитывает в кратчайшие сроки получить от ФРГ разрешение на отправку Украине роты танков Leopard. Республика уже решила передать Киеву до 14 таких машин. Варшава стремится к тому, чтобы была создана международная коалиция, которая будет передавать Украине тяжелое современное вооружение.