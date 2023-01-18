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ЦАМТО

Турция рассчитывает начать серийное производство ОБТ "Алтай" в 2025 году

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Танк Altay
Танк Altay.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 17 декабря. Согласно информации, опубликованной турецкой газетой Akit 9 января, в ходе посещения турецкой компании BMC президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в мае 2023 года ВС Турции будут поставлены два ОБТ "Алтай" для проведения испытаний.

После завершения комплексных испытаний в 2025 году совместно с партнерами по проекту планируется приступить к серийному производству танков.

Как сообщал ЦАМТО, разработка ОБТ "Алтай" выполнена в соответствии с контрактом на реализацию "Проекта производства современного танка с использованием национальных источников", подписанным Секретариатом оборонной промышленности Турции (SSM) с компанией Otokar в июле 2008 года, при техническом содействии южнокорейской Hyundai Rotem. Стоимость данного контракта составила 500 млн. долл. В общей сложности проект "Алтай" предполагает поставку ВС Турции четырьмя траншами по 250 ед. до 1000 новых танков, стоимость которых может составить до 7 млрд. евро (8,24 млрд. долл.).

Контракт на поставку первой партии из 250 серийных ОБТ "Алтай", а также обеспечение сопутствующей логистической поддержки в ноябре 2018 года по итогам тендера был заключен с компанией BMC.

Опытный образец "Алтай" был оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. немецкого производителя MTU Friedrichshafen GmbH. Немецкая Rheinmetall также создала совместное предприятие с турецкой BMC с целью наладить совместное производство бронетехники, в частности, ОБТ "Алтай". Турция рассчитывала оборудовать "Алтай" двигателем MTU и трансмиссией Renk, но взаимоотношения с немецкими производителями прекратились после наложенного руководством Германии эмбарго на поставки Турции оружия из-за ее действий в Сирии.

В 2020 году компания BMC подписала с двумя южнокорейскими компаниями, Doosan Infracore Co. и S&T Dynamics Co., соглашение о поставке и интеграции для оснащения танка 4-тактного 12-цилиндрового дизельного двигателя с водяным охлаждением DV27K мощностью 1500 л.с. и трансмиссии.

При этом представители турецкого оборонного ведомства неоднократно заявляли, что двигатель, который будет закуплен за границей, планируется использовать только на первых партиях танков. Последующие партии планируется оборудовать национальными двигателями.

Для разработки двигателя мощностью 1500 л.с. под названием Batu еще в марте 2017 года BMC учредила дочернюю компанию BMC Power. Планы предусматривали получить работающий образец к 2023 году. Испытания силовой установки начались в мае 2022 года.

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Страны
Германия
Сирия
Турция
Южная Корея
Компании
BMC
Hyundai
Renk
Rheinmetall
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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