Войти
Известия.ru

Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс

185
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Мероприятия по наращиванию состава Вооруженных сил РФ должны быть синхронизированы со сроками поставок вооружения и техники. На это 17 января обратил внимание глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны в рамках работы в объединенной группировке войск в зоне специальной военной операции (СВО) провел совещание об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.


«Сергей Шойгу особо обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ и синхронизированы со сроками поставки по ГОЗ (государственному оборонному заказу) вооружения, военной и специальной техники и материальных средств», — сообщили в ведомстве по итогам совещания руководства Минобороны.

Также Шойгу добавил, что вместе с поступлением военных и техники должна возводиться и инфраструктура для размещения войск, а также осуществляться их обеспечение соответствующими ресурсами.

Уточняется, что предстоит сформировать новый армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках. Кроме того, предполагается переформировать семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте в мотострелковые дивизии.

Ранее во вторник стало известно, что министр обороны провел инспекцию на командном пункте группировки «Восток» и поблагодарил участников специальной военной операции за героизм и мужество. Также министр в ходе инспекции в зоне СВО вручил награды военнослужащим.

До этого, 10 января, Шойгу заявлял о необходимости в кратчайшие сроки довести решение вопросов со снаряжением и тактической экипировкой российских военных до самого высокого уровня. Министр также добавил, что в скором времени планируется усовершенствовать систему управления и связи.

Ранее, 21 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что в настоящее время подготовку проходят 150 тыс. мобилизованных, что является достаточным резервом для ведения СВО.


Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
СФ
Похожие новости
23.12.2020
Основные тезисы выступления Сергея Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны
27.05.2020
Шойгу: пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в BС РФ был пройден в апреле
10.05.2019
Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
20.07.2015
Поставки техники и вооружения Министерству обороны России во втором квартале 2015 года
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
31.01.2013
Подвиг министра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 07:51
  • 42046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.01 05:05
  • 7
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 18.01 02:02
  • 1
В ЦАГИ продолжаются исследования легкого конвертируемого самолета
  • 18.01 01:58
  • 3
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 17.01 18:52
  • 1
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет
  • 17.01 18:02
  • 1
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
  • 17.01 17:57
  • 1
Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW
  • 17.01 17:53
  • 1
Захват Соледара российскими войсками доказывает провал тактики НАТО
  • 17.01 17:34
  • 0
Еще немного об освобождении Соледара от боевиков ВСУ
  • 17.01 17:33
  • 0
ВЭФ в Давосе: война с Россией до последнего украинца, а затем поляка и литовца
  • 17.01 17:17
  • 1
Артиллерист ЮВО назвал идеальной работу гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО
  • 17.01 16:54
  • 3
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 16:51
  • 1
Тодд: противостояние продлится пять лет и завершится победой России
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52