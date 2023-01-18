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Известия.ru

Военный эксперт отверг изменения в ходе СВО после передачи Киеву западных танков

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Военный эксперт Храмчихин: поставки Украине западных танков в малых объемах не повлияют на ход спецоперации

Танки третьего поколения, которые западные страны обещают передать Украине, не изменят ход специальной военной операции. Об этом 17 января «Известиям» сообщил военный эксперт, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

«Эти танки ничем даже принципиально не превосходят советские танки третьего поколения, которые есть у Украины, и тем более те, которые есть у России. Можно сказать, что они в чем-то лучше, в чем-то хуже. Но в целом это того же поколения танки с такими же возможностями», — сказал он.

При этом эксперт пояснил, что поставки танков в малых количествах никак не повлияют на ход спецоперации. Изменения могут произойти, если западные страны решат в несколько раз увеличить поставки. Но тогда встанет вопрос об оснащении самого Запада.

«Если англичане обещали 14 Challenger, а поляки — столько же Leopard, то это не повлияет на ход спецоперации. Если танки пойдут сотнями, это повлияет. Но тогда непонятно, с чем останутся сами страны Запада, потому что у них танков сильно меньше, чем у той же Украины», — сказал Храмчихин.

Накануне британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований написала, что Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление.

14 января британский премьер-министр Риши Сунак в разговоре с украинским лидером пообещал передать Киеву танки Challenger 2. В свою очередь, читатели газеты Daily Mail раскритиковали планы Сунака.

Между тем папа римский Франциск заявлял, что поставки Западом тяжелой бронетехники Киеву являются «путем в никуда», а для урегулирования ситуации на Украине необходимо сесть за стол переговоров.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
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