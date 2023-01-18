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Интерфакс-АВН

Шойгу провёл в зоне СВО совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Масштабные изменения состава вооруженных сил будут проводиться в 2023 - 2026 годах

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции (СВО) провел совещание об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих, сообщает российское военное ведомство во вторник.

"Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счёт усиления ключевых структурных компонентов ВС: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС - Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов РФ", - сказал Шойгу на совещании.

Он уточнил, что предстоит "сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте".

Также, по его словам, будет усилена боевая составляющая Военно-морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

"Масштабные изменения состава Вооружённых сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023 - 2026 годов, потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих (видами Вооруженных сил), командующих (войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных сил) принятия соответствующих компетентных решений", - отметил министр.

По его словам, "особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу ВВСТ и других материальных средств в объединения, соединения и воинские части".

Также предстоит "увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск (сил), определить объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны", отметил Шойгу.

Кроме того, предстоит "нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах Вооруженных сил в соответствии с возросшей потребностью войск (сил) за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме", сказал министр.

Шойгу "особо обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности Вооруженных сил РФ и синхронизированы со сроками поставки по ГОЗ (гособоронзаказу - ИФ) вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами", сказано в сообщении.

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