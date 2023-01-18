Совместное российско-индийское предприятие начало выпуск АК-203 для индийской армии

Как отметили в "Рособороэкспорте", Indo-Russian Rifles Private Limited планирует полностью локализовать производство автоматов в Индии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Совместное российско-индийское предприятие начало выпуск автоматов Калашникова АК-203, поставки индийской армии начнутся в ближайшее время, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"На предприятии Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, выпущена первая партия 7,62-мм автоматов Калашникова AK-203. Начало поставок индийской армии ожидается в ближайшее время. При этом мощность завода позволяет полностью оснастить личный состав других силовых структур Индии автоматами AK-203, которые благодаря высокой адаптируемости подходят для различных эксплуатантов. Кроме того, совместное предприятие сможет экспортировать свою продукцию в третьи страны", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

В компании отметили, что в перспективе будет достигнута 100-процентная локализация производства автоматов АК-203 в Индии, а совместное предприятие может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей оружия.

"С запуском серийного производства автоматов Калашникова АК-203 в силовые структуры Индии начнет поступать качественное, удобное и современное стрелковое оружие. Модель сочетает в себе прекрасную эргономику, адаптивность под пользователя и высокие тактико-технические характеристики, это один из лучших образцов в мире", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

В "Рособоронэкспорте" отметили, что автоматы АК-203 сохранили все преимущества традиционной схемы АК: надежность, долговечность и простоту технического обслуживания. При этом они полностью соответствуют самым современным требованиям, предъявляемым к стрелковому оружию в мире по эргономике и возможностям применения высокотехнологичного дополнительного оборудования.