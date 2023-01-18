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МО Британии рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении СВ страны на фоне конфликта на Украине

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Танк Challenger 2 с пакетом обновлений Black Night.
Танк Challenger 2 с пакетом обновлений Black Night.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 17 января. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении СВ страны на фоне конфликта на Украине, передает "РИА Новости".

"Мы приведем еще один наш эскадрон танков Challenger 2 в состояние высокой боеготовности для замены отправленного эскадрона... Я считаю, что необходимо рассмотреть (вопрос об увеличении) количества переоборудованных танков Challenger 3, чтобы выяснить, означают ли уроки конфликта на Украине, что нам нужен более крупный танковый парк", – заявил он, выступая в палате общин с заявлением по Украине.

Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
Challenger 2
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