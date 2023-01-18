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РИА Новости

"Ледовый навигатор" запустят на Северном морском пути

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Операторы Северного морского пути начнут пользоваться "ледовым навигатором"

МОСКВА, 17 января/ Радио Sputnik. "Ледовый навигатор" запустят на Северном морском пути, постановление о финансировании разработки и запуска цифровой экосистемы подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, пишет ИА "Север Пресс".

Система должна повысить уровень безопасности навигации в северных широтах. Всего на развитие инфраструктуры на Северном морском пути направят 3,8 миллиарда рублей. Субсидии выделят в 2023-24 годах.

Основная статья расходов − разработка и запуск так называемого ледового навигатор − комплекса аппаратных и программных средств, который обеспечит экипажи судов, самолетов и вертолетов актуальными данными о погоде и ледовой обстановке в российской Арктике, пишет "Ямал-Медиа".

Навигаторы разместят на бортах ледоколов и северной авиации. Полученные данные будут поступать на Единую платформу цифровых сервисов Севморпути.

Планируется, что арктический проект будет запущен в 2025 году.

Ранее радио Sputnik сообщало, какие поручения, связанные с развитием Арктической зоны и Северного морского пути, дал президент РФ Владимир Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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