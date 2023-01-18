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ТАСС

"Калашников" сообщил о передаче Минобороны партии новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"

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Укладка комплекта 6П72-1
Укладка комплекта 6П72-1.
Источник изображения: sputnik.ru

Пистолет был разработан в ЦНИИточмаш

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников") поставил в войска партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72 "Удав", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе концерна.

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в рамках выполнения гособоронзаказа поставил Министерству обороны России очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72. Пистолет был разработан в ЦНИИточмаш в рамках ОКР "Удав", - сказали в "Калашникове". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
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