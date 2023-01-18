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Интерфакс-АВН

Автоматы Калашникова начали производить в Индии

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Автомат АК-203 в конфигурации для индийской армии
Автомат АК-203 в конфигурации для индийской армии.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС - В Индии стартовало производство автоматов АК-203 на совместном российско-индийском предприятии, сообщил "Рособоронэкспорт".

"На базе зарегистрированного и расположенного в Индии российско-индийского совместного предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited начато производство автоматов Калашникова", - сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта" во вторник.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов, чьи слова приведены в сообщении, заявил, что автоматы Калашникова АК-203 будут поступать в силовые структуры Индии.

В "Рособоронэкспорте" заявили, что в производственных планах совместного предприятия заложена 100-процентная локализация производства автоматов АК-203 в Индии.

"Начало поставок индийской армии ожидается в ближайшее время... Кроме того, совместное предприятие сможет экспортировать свою продукцию в третьи страны", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
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