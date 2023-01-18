В Японии приступили к разработке новой крылатой ракеты со сменными типами боеголовок

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На фоне обострения ситуации вокруг Северной Кореи и Тайваня, а также украинского конфликта Япония всё быстрее идёт по пути милитаризации.

Вот и сегодня японское издание Yomiuri сообщило, что правительство страны приняло решение начать разработку новой крылатой ракеты. У ракеты будет три вида сменных боеголовок. Основная задача этих ракет – нанесение контрударов по противнику. Так задачу описывают чиновники военного ведомства Японии, на которых издание ссылается.

Новая модель имеет дальность полета более 1 тыс. км и будет запускаться с высокоманевренного мобильного транспортного средства

— пишет Yomiuri.

При этом издание отмечает, что двигатель этой ракеты разрабатывается по заказу Минобороны Японии с 2018 года. Видимо, в Токио уже заранее готовились к усилению военной составляющей страны.

Yomiuri пишет, ссылаясь на свои источники, что первые ракеты могут быть произведены уже в этом году.

Власти страны усиливают обороноспособность Японии и за счет значительного увеличения закупок крылатых ракет у США. Так, 14 января было объявлено о выделении правительством страны более 1,6 миллиарда долларов на покупку американских «Томагавков».

Всего же в ближайшие пять лет Япония планирует направить на военные нужды около 320 миллиарда долларов. Таким образом, Япония наращивает военную мощь в объемах, которых не было со времен Второй мировой войны.