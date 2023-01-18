СМИ: Япония может разработать новые крылатые ракеты в этом году

Yomiuri: Япония планирует разработать крылатые ракеты со сменными боеголовками

МОСКВА, 17 января/ Радио Sputnik. Япония планирует разработку крылатых ракет с тремя видами сменных боеголовок, пишет издание Yomiuri со ссылкой на неназванных чиновников.

Производство прототипов может быть запущено уже в новом финансовом году, который начнется 1 апреля 2023-го, отмечается в статье.

Ожидается, что военные смогут устанавливать на новую крылатую ракету боеголовки трех разных типов: для ведения разведки, нанесения ударов и создания помех информационным средствам ПРО противника.

Издание подчеркивает, что использовать новое вооружение намереваются главным образом при чрезвычайных обстоятельствах – для уничтожения судов противника, предпринимающего попытку вторжения в территориальные воды Японии.

Новая ракета будет иметь дальность более тысячи километров, запускать ее будут с высокомобильных установок. Разработка некоторых частей ведется еще с 2018 года, уточняет Yomiuri.

Япония ранее решила приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk, которые должны стать частью программы повышения способностей сил самообороны страны и предназначены для нанесения ответных ударов по базам потенциального противника.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Токио одобрил три ключевых документа – в сфере безопасности, внешней политики и обороны.