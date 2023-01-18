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ЦАМТО

ВС Эстонии заказали дополнительную партию самоходных гаубиц K9 "Тандер"

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K9 "Тандер" ВС Эстонии
K9 "Тандер".ВС Эстонии.
Источник изображения: mil.ee

ЦАМТО, 17 января. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) 14 января объявил о подписании с южнокорейской компанией Hanwha Techwin контракта на приобретение 12 дополнительных 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 "Тандер".

Общая стоимость заказа составляет около 36 млн. евро. Поставка гаубиц должна быть завершена в 2026 году, однако стороны будут стремиться ускорить реализацию проекта. Таким образом, общее количество заказанных ВС Эстонии выросло до 36 ед.

Как заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, конфликт на Украине наглядно показал, насколько важны средства ведения огня с закрытых позиций. В свете извлеченных уроков, оперативно было принято решение оснастить обе пехотные бригады дополнительными гаубицами K9 и вывести возможности поражения целей с закрытых позиций на новый уровень.

Как сообщал ЦАМТО, ВС Эстонии реализуют покупку 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 "Тандер" из состава ВС Республики Корея совместно с ВС Финляндии. 26 июня 2018 года представители Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) и южнокорейской компании Hanwha Land Systems подписали соглашение о продаже и последующем обслуживании 12 самоходных гаубиц K9 "Тандер". Соглашение стоимостью 46 млн. евро также предусматривало обучение личного состава, обслуживание техники и снабжение запасными частями. По условиям контракта, поставка должна быть завершена в 2023 году.

В октябре 2019 года Министерство обороны Эстонии приняло решение приобрести 6 дополнительных 155-мм гаубиц K9 "Тандер". Из-за пандемии COVID-19 стороны согласовали условия контракта по телефону и подписали его 20 августа 2020 года. Когда были заказаны еще 6 гаубиц неизвестно. Предположительно, они были переданы безвозмездно.

Первая пара установок K9 прибыла в Эстонию в августе 2020 года. Они поступили на вооружение артиллерийского дивизиона 1-й пехотной бригады. На текущий момент ВС Эстонии получили 18 гаубиц. Последние шесть единиц были доставлены в порт Палдиски 10 декабря 2022 года. По информации Вооруженных сил Эстонии, общая стоимость 24 установок, включая обучение инструкторов и обслуживающего персонала, специальный инструмент и запасные части, составляет 81,5 млн. евро.

Как заявлено, срок службы K9 "Тандер" составляет 45 лет, что означает возможность для ВС Эстонии эксплуатировать эти системы вооружения как минимум еще 30 лет.

В 2021 году центр ECDI подписал рамочное соглашение с эстонской компанией GoCraft AS (ранее Uhinenud Depood AS) на проведение восстановления и модернизации 24 самоходных гаубиц в рамках процедуры их интеграции в состав ВС Эстонии, включая установку новых систем связи и управления, покраску, замену системы пожаротушения, адаптацию энергосистемы и др. Стоимость соглашения составляет 4,6 млн. евро. Срок действия контракта – 84 месяца. На сегодняшний день GoCraft в сотрудничестве с ВС Эстонии и Hanwha Defense разработала два прототипа модернизированных K9, которые прошли испытания. Как планируется, модернизация установок будет завершена в 2024 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Эстония
Южная Корея
Компании
Hanwha Techwin
Проекты
2020-й год
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