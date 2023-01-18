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ЦАМТО

МИД Болгарии опроверг слухи о поставке Украине Су-25

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Су-25УБК ВВС Болгарии
Учебно-боевой штурмовик Су-25УБК ВВС Болгарии.
Источник изображения: Александр Младенов / Aero

ЦАМТО, 17 января. Глава МИД Болгарии Николай Милков опроверг данные о передаче Киеву партии самолетов Су-25.

Как передает "РИА Новости", его слова приводит Болгарское национальное телевидение.

"У меня нет такой информации, извините, я впервые слышу это от вас", – высказался он в ответ на вопрос журналистов.

В этой связи Министерство обороны страны готовит отдельное заявление по поводу сведений, опубликованных агентством Блумберг.

Ранее издание написало, что София продала 14 штурмовиков Су-25 советского производства странам-членам НАТО, которые затем передали их Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Украина
Продукция
Су-25
Проекты
NATO
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