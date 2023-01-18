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Военное обозрение

Замглавы Пентагона: Мы осознаём потребность Украины в оружии, способном поражать цели далеко за линией фронта

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Источник изображения: topwar.ru

В Пентагоне обсуждают запросы Украины на получение оружия, которое «способно поражать цели далеко за линией фронта». По факту, речь идёт о запросах киевского режима в адрес Вашингтона предоставить такое оружие, которое позволяло бы ему наносить удары вглубь России. О том, как в Пентагоне смотрят на подобного рода запросы от Киева, в ходе брифинга ответил замминистра обороны США Колин Каль, отвечающий за политическое направление деятельности американского военного ведомства.

Колин Каль заявил, что Соединённые Штаты «понимают заинтересованность и потребность Украины в поражении целей, расположенных далеко за линией фронта».

Чиновник Пентагона:

Не могу раскрыть всех подробностей, но мы эту потребность в нынешнем её понимании осознаём. Мы обсуждаем вопрос, связанный с тем, как Украине с подобным вызовом (целями за линией фронта) бороться.

Таким образом, риторика украинских чиновников за 11 месяцев специальной военной операции РФ изменилась от «обсуждения» поставок ПТРК Javelin до «обсуждения» вооружения, способного наносить удары вглубь регионов России. Очевидно, что такие поставки (а вряд ли нужно сомневаться в том, что США в определённый момент пойдут и на них) приведут к резкому росту эскалации украинского конфликта. Но в том и интерес для США: затягивать конфликт поставками всевозможного оружия, причём делать это так, чтобы угроза для самих США продолжала оставаться в военном плане почти нулевой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
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