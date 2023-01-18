Словакия завершила контракт на поставку Украине восьми 155-мм колёсных самоходных гаубиц Zuzana 2

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Украина получила очередную, восьмую самоходную гаубицу Zuzana 2 производства Словакии, установка уже прибыла на украинскую территорию. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Словакия завершила поставку Украине партии 155-мм колесных САУ Zuzana 2, передав все восемь артиллерийских установок в рамках контракта, подписанного в июне прошлого года. Передачу последней самоходной гаубицы подтвердили и в словацком Минобороны.

Словакия твердо поддерживает Украину, которая борется с российской агрессией. Уже восьмая гаубица Zuzana 2 передана Вооруженным Силам Украины

- заявил глава военного ведомства Словакии Ярослав Надь.

Однако на этом сотрудничество Братиславы и Киева в области поставок вооружения не заканчивается, Украина ожидает еще одну партию САУ Zuzana 2, которую Словакия произведет в рамках другого контракта, оплаченного Германией при участии Норвегии и Дании.Соглашение на поставку Киеву 16 (шестнадцати) самоходных гаубиц было подписано в октябре прошлого года, производством займется словацкая компания Konstrukta-Defence. Точные сроки поставки не сообщаются, но вся партия должна поступить на вооружение ВСУ до конца 2023 года.

Колесная САУ Zuzana 2 выпускается компанией Konštrukta-Defence. 155-мм гаубица базируется на новом шасси Tatra T 815-7, башня имеет 3-й уровень защиты по стандарту STANAG 4569 (выдерживает подрыв 155-мм снаряда на дистанции 60 м), дальность стрельбы - 30 км, максимальная - 41 км (активно-реактивным снарядом). Стоит на вооружении ВС Словакии и Украины.