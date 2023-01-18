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Известия.ru

«Ростех» разработает новую снайперскую винтовку

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В «Ростехе» заявили, что новая снайперская винтовка будет адаптироваться под стрелка

Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев 17 января рассказал, что новая крупнокалиберная снайперская винтовка, которую разрабатывает холдинг «Высокоточные комплексы», будет адаптироваться под любого стрелка и боевую экипировку.

«Винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счет наличия большого количества регулировок элементов оружия, что позволит адаптировать ее под любого стрелка и его боевую экипировку. Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что она будет разработана под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов — 12,7 на 108 мм. Предполагается использование новых конструктивных решений и современных материалов.

Ранее, 4 января, в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что Россия в течение двух месяцев начнет серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам. Также в госкорпорации заявили о наращивании предприятиями темпов производства вооружений и спецтехники. Речь идет об ударных и транспортных вертолетах, новых и прошедших модернизацию строевых истребителях, фронтовых бомбардировщиках, стратегических ракетоносцах, транспортных и учебно-боевых самолетах.

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Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Проекты
БПЛА
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