Американский генерал Милли посетил места проведение тренировок военных ВСУ в ФРГ

Председатель Комитета начальников штабов ВС США осмотрел объекты в Висбадене и Баварии

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли посетил в понедельник два места проведения тренировок в Германии. Об этом сообщила газета The Washington Post.

США 15 января начали на территории ФРГ расширенную программу подготовки украинских военных.

Генерал посетил объекты в Висбадене и Баварии, используемые американцами для тренировок военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Это не обычная ротация, - приводит издание слова Милли. - Это один из тех моментов, когда если вы хотите что-то изменить, то это именно тот случай". По данным газеты, речь идет о более чем 600 украинских военнослужащих. Обучение продлится около шести недель.

Сопровождать Милли разрешили всего трем американским журналистам. Им запретили производить фото- и видеосъемку, передавать то, что генерал говорил военнослужащим.