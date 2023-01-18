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ТАСС

Американский генерал Милли посетил места проведение тренировок военных ВСУ в ФРГ

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Марк Милли
Марк Милли.
Источник изображения: Jim Lo Scalzo/EPA/ТАСС

Председатель Комитета начальников штабов ВС США осмотрел объекты в Висбадене и Баварии

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли посетил в понедельник два места проведения тренировок в Германии. Об этом сообщила газета The Washington Post.

США 15 января начали на территории ФРГ расширенную программу подготовки украинских военных.

Генерал посетил объекты в Висбадене и Баварии, используемые американцами для тренировок военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Это не обычная ротация, - приводит издание слова Милли. - Это один из тех моментов, когда если вы хотите что-то изменить, то это именно тот случай". По данным газеты, речь идет о более чем 600 украинских военнослужащих. Обучение продлится около шести недель.

Сопровождать Милли разрешили всего трем американским журналистам. Им запретили производить фото- и видеосъемку, передавать то, что генерал говорил военнослужащим. 

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Страны
Германия
США
Украина
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