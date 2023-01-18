Источник раскрыл информацию о динамике производства снарядов в России

Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем США

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Вооруженных силах России нет снарядного голода и не будет, страна производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США".

Источник также добавил, что российские оборонные предприятия продолжат наращивание выпуска снарядов.