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РИА Новости

Источник раскрыл информацию о динамике производства снарядов в России

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Реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо"
Реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо".
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем США

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Вооруженных силах России нет снарядного голода и не будет, страна производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США".

Источник также добавил, что российские оборонные предприятия продолжат наращивание выпуска снарядов.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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