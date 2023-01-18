Супертягач БРЭМ-80 с мощной турбиной, если понадобится, утянет Challenger

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Британские Challenger 2 на Украине ждет незавидная участь. Как отмечает проект "РГ:русское оружие", помимо тех, которые обязательно будут подбиты или полностью уничтожены, вполне вероятно, некоторые экземпляры захватят в исправном состоянии или немного поврежденными.

Следует учитывать, что вес таких трофеев может достигать 75 тонн. Поэтому эвакуация в наш тыл может стать сложной задачей. Однако с ней справится созданная в Омске бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 на базе танка Т-80У.

Ее "сердцем" является 1250-сильная газовая турбина. Собственная масса БРЭМ - 46тонн. Скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода по топливу - полтысячи км. Вооружение - 12,7-мм пулемет. Экипаж - 4 военнослужащих.

Летом 2019 года в Омском автобронетанковом институте эта машина установила рекорд по буксировке других танков, их было 7 штук общим весом 315 т.

Сообщалось о создании гражданской версии, способной на аэродромах буксировать попавшие в неприятности воздушные суда массой до 600 т.