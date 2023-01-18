Ударные вертолеты Ми-8 поразили огневые точки и бронетехнику ВСУ

Минобороны России 17 января опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов, группы огневой поддержки армейской авиации в ходе проведения специальной военной операции.

Как отметили в военном ведомстве, вертолеты взлетают двойками, а воздушно-поисковая штурмовая группа идет следом, на расстоянии, которое не мешает ударным машинам выполнять боевые задачи.

В состав группы огневого прикрытия на борту Ми-8 входят стрелки, пулеметчики и медик. В случае необходимости Ми-8 может нанести удары по живой силе противника неуправляемыми ракетами.

«Задачи выполняем поп поиску пострадавших. Залетаем в район, где находятся пострадавшие, забираем их. Прикрываем, если в данный момент ведется боестолкновение. И даже, если не ведется боестолкновение, прикрытие ведем, наблюдение. Пострадавшего забираем, садимся в вертолет и улетаем», — рассказал пулеметчик группы огневой поддержки с позывным «Золотой».

Ми-8 сопровождают колонны российских войск, прикрывают их передвижение с воздуха. С высоты военнослужащим легче обнаружить засаду и ударить по диверсантам или кочующим минометам.

Сообщается, что вертолеты летят на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника. Тепловые ловушки должны принять на себя удар зенитных ракет.

Минобороны уточнило, что с кабрирования многоцелевые ударные вертолеты на скорости больше 200 км/ч поражают огневые точки и бронетехнику противника. Кабрирование выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении. Те летят как бы по навесной траектории на несколько километров вдаль. Для противника же этот маневр предельно внезапен: выныривая из-за деревьев, вертолет словно появляется из ниоткуда.

Выполнив боевую задачу, вертолеты возвращаются на аэродром. Перезагрузку комплекта приходится делать несколько раз за день. Высокий расход обусловлен частыми вылетами.

«По прибытию данного борта мы встречаем его. Экипаж нам говорит замечания, если есть какие-то по данной аппаратуре, по данному узлу. После этого мы обслуживаем вертолет, какой-то узел, дозаправляем его топливом, дозаряжаем ракетами также, Вертолет очень хороший», — уточнил авиатехник с позывным «Винт».

Группы огневой поддержки сменяют друг друга. Каждый вылет уникален и не повторяет предыдущий. Штурманы в месяц прорабатывают их больше полусотни. Летчики рассказывают, что в такой вертолетной эквилибристике всегда высок процент импровизации летчиков. Используя данные разведки, экипажи всякий раз меняют маршруты. Появляются неожиданно, бьют, исчезают в никуда. Не только днем, но и ночью.

Пока одни экипажи армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В режиме взлет—посадка аэродром работает без перерывов. При этом каждому боевому заданию предшествует скрупулезная предполетная подготовка.

Ранее, 11 января, сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне спецоперации модернизированные ударные вертолеты Ка-52, оснащенные высокоточными ракетами «Изделие 305».

28 декабря экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации ЗВО в ходе специальной военной операции уничтожили бронетехнику и компункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 20 декабря, Минобороны показало, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ. В ходе боевых вылетов летчики армейской авиации произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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