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Известия.ru

Оператор ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал о работе в зоне спецоперации

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В ходе спецоперации по защите населения Донбасса расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооруженных Сил (ВС) России от средств воздушного нападения. Минобороны РФ показало кадры работы российских военных противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО).


В задачи ЗРПК входит защита воздушного пространства от таких средств воздушного нападения, как беспилотные летательные аппараты (БЛА), ракеты и боеприпасы к системам залпового огня.

Преимуществом комплекса является то, что его можно использовать в любой точке земного шара — в пустыне, на суше, на море.

«Многофункциональный комплекс, всепогодный. В боевом расчете три человека: водитель-механик, заместитель начальника расчета (оператор) и начальник расчета. Обнаруживать и обстреливать может автономно, может полуавтономно. Может быть в ручном. Может обнаруживать до 30 целей, а обстреливать — четыре цели», — рассказал заместитель начальника расчета (оператор) ЗРПК «Панцирь-С1» Михаил.

Причем обнаружить можно как крупные объекты: крылатые и баллистические ракеты, так и бытовые обычные дроны, добавили в Минобороны. Военнослужащие видят на мониторах даже силуэты крупных птиц, но программа легко отличает их от беспилотников.

На каждом «Панцире» установлено по 12 ракет и два двуствольных зенитных автомата, которые способны поражать воздушные и наземные цели.

Ранее, 23 декабря, командир расчета ЗРПК «Панцирь-С» — позывной Гром — рассказал, что ЗПРК «Панцирь-С» работает интенсивно. Вычислять расчету в небе цели помогают системы обнаружения ЗРПК. При этом целью «Панциря» могут также становиться бытовые дроны, которые украинские войска часто используют для разведки местности и в качестве камикадзе.


До этого, 19 декабря, начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал, что комплекс способен обнаружить даже небольшой дрон размером 30 на 30 см. Благодаря 12 зенитным управляемым ракетам ЗРПК может устранить цели на высоте до 15 км и расстоянии до 20 км. Также на комплексе установлены два спаренных зенитных автомата, скорострельность которых составляет 5 тыс. выстрелов в минуту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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