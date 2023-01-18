В России определили требования к новой крупнокалиберной снайперской винтовке

Ведутся исследования по установлению технических решений, с помощью которых будут достигаться необходимые параметры, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Определены требования к перспективной крупнокалиберной снайперской винтовке калибра 12,7х108 мм, которую разрабатывает холдинг "Высокоточные комплексы". Об этом сообщил ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"В настоящее время определены требования к снайперской винтовке калибра 12,7х108 мм. Ведутся исследования по определению технических решений, с помощью которых будут достигаться заданные параметры. Высокие тактико-технические характеристики винтовок будут обеспечиваться за счет новых конструктивных решений и использования современных материалов", - сказал он.

По словам Бекхана Оздоева, предприятия Ростеха постоянно совершенствуют как ранее принятое на вооружение стрелковое вооружение, так и работают над созданием новых образцов. Одним из перспективных направлений стала разработка крупнокалиберных снайперских винтовок.

"Они позволяют поражать противника, в том числе защищенного бронежилетом, а также другие объекты противника, на предельных для стрелкового оружия дальностях стрельбы. Это, в том числе, снижает риск поражения стрелка ответным огнем", - отметил он.

Ростех впервые заявил о создании новой крупнокалиберной снайперской винтовкой осенью 2022 года. Винтовка будет разработана под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов - 12,7х108 мм. Предполагается использование новых конструктивных решений и современных материалов.