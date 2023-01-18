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ТАСС

В Ростехе заявили, что новая снайперская винтовка будет адаптироваться под стрелка

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Тренировка российских снайперов в Таджикистане
Тренировка российских снайперов в Таджикистане.
Источник изображения: militarynews.ru

Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания, отметил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Новая крупнокалиберная снайперская винтовка, которую разрабатывает холдинг "Высокоточные комплексы", благодаря регулируемым элементам будет адаптироваться под любого стрелка и боевую экипировку. Об этом сообщил ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счет наличия большого количества регулировок элементов оружия, что позволит адаптировать ее под любого стрелка и его боевую экипировку. Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания", - сказал он.

Ростех впервые заявил о создании новой крупнокалиберной снайперской винтовкой осенью 2022 года. Винтовка будет разработана под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов - 12,7х108 мм. Предполагается использование новых конструктивных решений и современных материалов. 

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