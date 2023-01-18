Guardian: Украине нужно получить не менее 100 танков от Запада для контрнаступления

По данным газеты, Великобритания не может резко увеличить поставки такого вооружения из-за того, что на ее счету их 227

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Украина должна получить не менее 100 танков от западных стран, чтобы провести контрнаступление. Такое мнение в понедельник выразила британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов из лондонского Международного института стратегических исследований.

Издание отметило, что анонсированную поставку 14 британских танков Challenger 2 и желание Польши передать Украине роту Leopard можно считать началом активизации западной военной помощи, однако это значительно меньше потребностей украинской стороны, которая еще в конце прошлого года говорила о необходимости получить 300 танков. При этом Великобритания, как добавила газета, не может резко увеличить их поставки киевским властям в связи с тем, что в составе ее вооруженных сил всего 227 Challenger 2.

В то же время The Guardian подчеркнула, что у 13 стран НАТО более 2,3 тыс. танков Leopard 2, хотя не менее 300 из них находятся на хранении, а состояние многих других, в том числе в Испании, характеризуется как "плачевное". Эксперты указали, что базовое обучение украинских военнослужащих обращению с Challenger 2 и Leopard 2 может занять от трех до шести недель.