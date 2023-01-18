Кадыров назвал неуместными разговоры о придании СВО статуса Третьей мировой войны

По словам главы Чечни, весь мир не сошелся на НАТО, а многие крупные государства сохраняют нейтралитет

ГРОЗНЫЙ, 16 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает неуместными заявления экспертов о придании статуса Третьей мировой войны специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогу прямого эфира в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине. Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет, поэтому до Третьей мировой нам еще далеко", - написал Кадыров.

Он добавил, что Запад и Европа пичкают Украину старой, списанной техникой, которая не представляет существенной угрозы для российских военнослужащих, и что Россия сможет спокойно противостоять блоку НАТО и даже всему миру.

"Вместе с тем я поделился с аудиторией успехами российских вооруженных сил, которые продолжают планомерно зачищать Донбасс от натовских и бандеровских формирований. Все задачи, которые ставит перед нами верховный главнокомандующий, успешно выполняются, если будет команда, у нас есть возможность освободить даже всю Украину. Особенно слаженно и эффективно действуют чеченские спецподразделения, благодаря их грамотным и слаженным действиям мы успешно отбиваем атаки противника и обороняем многие стратегические направления", - отметил глава республики.

Кадыров написал, что за весь период проведения СВО ни один чеченский командир не попал в плен.