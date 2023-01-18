Войти
ТАСС

Кадыров назвал неуместными разговоры о придании СВО статуса Третьей мировой войны

174
0
0
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: Елена Афонина/ ТАСС

По словам главы Чечни, весь мир не сошелся на НАТО, а многие крупные государства сохраняют нейтралитет

ГРОЗНЫЙ, 16 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает неуместными заявления экспертов о придании статуса Третьей мировой войны специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогу прямого эфира в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине. Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет, поэтому до Третьей мировой нам еще далеко", - написал Кадыров.

Он добавил, что Запад и Европа пичкают Украину старой, списанной техникой, которая не представляет существенной угрозы для российских военнослужащих, и что Россия сможет спокойно противостоять блоку НАТО и даже всему миру.

"Вместе с тем я поделился с аудиторией успехами российских вооруженных сил, которые продолжают планомерно зачищать Донбасс от натовских и бандеровских формирований. Все задачи, которые ставит перед нами верховный главнокомандующий, успешно выполняются, если будет команда, у нас есть возможность освободить даже всю Украину. Особенно слаженно и эффективно действуют чеченские спецподразделения, благодаря их грамотным и слаженным действиям мы успешно отбиваем атаки противника и обороняем многие стратегические направления", - отметил глава республики.

Кадыров написал, что за весь период проведения СВО ни один чеченский командир не попал в плен. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
Проекты
NATO
Похожие новости
05.11.2021
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
30.10.2017
Пять мест, где в 2018 году может начаться третья мировая война (Aftonbladet, Швеция)
16.02.2017
МиГ-21: лучший российский истребитель за всю историю? (The National Interest, США)
14.06.2016
Террористам международные соглашения не в тягость
07.04.2014
Ураном напекло
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 07:20
  • 42045
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.01 05:05
  • 7
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 18.01 02:02
  • 1
В ЦАГИ продолжаются исследования легкого конвертируемого самолета
  • 18.01 01:58
  • 3
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 17.01 18:52
  • 1
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет
  • 17.01 18:02
  • 1
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
  • 17.01 17:57
  • 1
Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW
  • 17.01 17:53
  • 1
Захват Соледара российскими войсками доказывает провал тактики НАТО
  • 17.01 17:34
  • 0
Еще немного об освобождении Соледара от боевиков ВСУ
  • 17.01 17:33
  • 0
ВЭФ в Давосе: война с Россией до последнего украинца, а затем поляка и литовца
  • 17.01 17:17
  • 1
Артиллерист ЮВО назвал идеальной работу гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО
  • 17.01 16:54
  • 3
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 16:51
  • 1
Тодд: противостояние продлится пять лет и завершится победой России
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52