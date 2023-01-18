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ТАСС

Белоусов заявил, что космос будет по-настоящему открыт для российского частного бизнеса

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Андрей Белоусов
Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

По словам первого вице-премьера, также настало время "помочь отечественным технологическим компаниям совершить прорыв в развитии космических технологий"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский частный бизнес способен совершить прорыв в развитии космических технологий. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, комментируя подписание соглашения о сотрудничестве между бизнесом и государством по дорожной карте "Перспективные космические системы и сервисы".

"Настало время по-настоящему открыть космос для российского частного бизнеса и помочь отечественным технологическим компаниям совершить прорыв в развитии космических технологий. Основное новшество соглашения заключается в том, что сформирован пул заинтересованных компаний, профессионалов в космической отрасли, которые готовы разрабатывать, производить и эксплуатировать современные спутники и предоставлять конкурентоспособные сервисы на основе их использования", - отметил он.

По словам первого вице-премьера, "правительство и Роскосмос берут на себя обязательство поддерживать эти компании и помогать на всех стадиях жизненного цикла их продуктов".

"Роскосмос, безусловно, обеспечит применение системного подхода к управлению спутниковой группировкой, предложит свои возможности для разработки и производства спутников, а также услуги выведения малых космических аппаратов на орбиту. Правительство будет оказывать в первую очередь нормативную, организационную и финансовую поддержку", - подчеркнул Белоусов.

В свою очередь гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что основой для наращивания орбитальной группировки будут серийные производства, которые планирует построить госкорпорация. "Но мы должны следовать мировым трендам и открыть рынок для частных инвестиций по примеру США, Европы и Китая. Подписание этого соглашения - первый шаг в практической реализации наших планов", - приводит слова Борисова Роскосмос.

Ранее в Роскосмосе сообщили о подписании соглашения о намерениях с правительством России и частными компаниями, которые будут задействованы в создании отечественных спутниковых группировок и наземной инфраструктуры.

Согласно подписанному документу, кабмин, Роскосмос и частные компании будут реализовывать дорожную карту по развитию высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы" до 2030 года. В ее основные задачи входит качественное и количественное развитие орбитальной группировки, переход к формированию объединенной информационной космической системы России. Также предполагается вовлечение коммерческих компаний и инвестиций в отрасль, координация создания перспективных космических систем нового поколения и формирование единого информационного пространства на основе использования возможностей многоспутниковой группировки.

Чтобы реализовать поставленные задачи, правительство планирует создать комфортную регуляторную среду, применить налоговое стимулирование и финансовую поддержку. В свою очередь Роскосмос и частные компании будут проводить исследования и разработки, инвестируют средств в производство и продвижение продукции, создадут центры компетенций.

"Это поспособствует развитию в России спутниковых систем связи и дистанционного зондирования Земли от проекта орбитальных группировок до конечной продукции с созданием отечественных сервисов для удовлетворения внутреннего спроса", - добавили в Роскосмосе. 

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