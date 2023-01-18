Создатели пушек "Сезар" работают на переход Франции к "экономике войны"

Figaro: создатели САУ "Сезар" во Франции не защищают родину, а "несут мир" Мали и Украине

Заводы, производящие самоходные артиллерийские установки (САУ) "Сезар" во Франции, получили от президента Макрона задание: вдвое сократить время производства одной САУ, пишет Figaro. Пушек нужно много, их ждет Украина, там они будут убивать людей.

Самоходная артиллерийская установка Caesar (по-французски читается как "Сезар" с ударением на последний слог) — излюбленное оружие украинских военных: Париж поставил 18 гаубиц Киеву в 2022 году. Журналисты "Фигаро" посетили заводы фирмы Nexter в Бурже и Роане, где они производится это оружие. Фирма Nexter является официальным поставщиком французской армии, а также главным экспортером этих САУ. Перед нами — история стопроцентного успеха французского производителя.

Воскресенье, 20 ноября 2022 года, местечко Валлуар (Савойя). Белый снег, голубое небо, сухая погода. Учения "Керкес" (названные так в честь французского горного массива) можно начинать. Три гаубицы Caesar 93-го горно-артиллерийского полка, получили приказ по легенде учений: поддержать пехоту в 7 километрах, за альпийскими вершинами. Все происходит очень быстро: между установкой батареи, открытием огня и уходом с позиции пройдет не более трех минут, а каждое орудие выпустит по шесть снарядов 155-миллиметрового калибра. Скорость и незаметность: вот основные достоинства французской установки. Это гарантия выживания во время боевых действий, что подтверждается обретенным на Украине опытом боев (где "Сезары особенно отличились на поле боя", по словам министра обороны Украины).

"Как только мы открываем огонь, гаубицу легко обнаруживают радары противника и, если она не исчезнет немедленно, она рискует быть уничтоженной контр-батарейными силами врага. Обладая вездеходным шасси 6×6 и запасом хода в 600 километров, Caesar способна наносить удары буквально на ходу, чтобы сразу после залпа занять позицию в любом другом месте. Поскольку пушка легкая и компактная, ее можно даже перевозить по воздуху — на большом транспортном военном самолете типа A400M. Эта двойная мобильность, тактическая и стратегическая, особенно ценна", — замечает подполковник Бенуа.

"Это не единственное ее качество", — продолжает офицер артиллерии. "Ствол калибра 155 мм отличается высокой точностью: попадает в квадрат размером с гектар на расстоянии до 40 километров (до 55 километров, если используется реактивный боеприпас с дополнительной тягой). 155-мм снаряд — это 45 кг, семь из которых — взрывчатые вещества. Он выпускает смертоносные осколки в радиусе 50 метров. Поскольку артиллерийский расчет состоит из четырех Caesar со скорострельностью шесть выстрелов в минуту, то необходимо представить: указанную цель поразят 24 снаряда в течение менее чем минутного промежутка времени! Поток огня и железа, с эффектом взрыва и вибраций. Этого достаточно, чтобы очень быстро нейтрализовать артиллерийский расчет или бронетанковую колонну. Есть от чего прийти в ужас.

Возвращение артиллерии

Поставленная на службу армии в 2009 году, самоходная установка зарекомендовала себя в призванных установить мир акциях французской армии в Афганистане, Ливане, Мали и Ираке, где оперативная группа "Ваграм" использовала ее вместе с армией США против иракских исламистов. Ее известность не была изначально связана первоначально с российско-украинским конфликтом, который, однако, добавил ей рекламы (особенно в социальных сетях).

Изобретатель и производитель "Сезаров", а им в одном лице является французская компания Nexter, указывает, что было продано более 350 единиц. Помимо французской армии, Caesar также поставили в индонезийскую, тайскую и марокканскую армии. По количеству контрактов 2022 год стал рекордным: 55! Основной заказчик — Франция, так как Генеральное управление вооружений заказало 18 установок MkI для пополнения парка сухопутных сил, опустошенного из-за продолжительной помощи Киеву.

Произведено в Бурже и Роане

Чехия заказала десять таких установок в дополнение к 52-м уже приобретенным: первая покупка была сделана в 2021 году. Наконец, появились два новых клиента: Бельгия и Литва, которые подписали контракт на закупку соответственно 9 и 18 MkII (новое поколение, с усиленным бронированием и увеличенной мощностью двигателя). В компании Nexter, которая объявила об обороте в 1,3 миллиарда евро в 2021 году, явно рады такому положению дел, даже если этот коммерческий успех, подкрепленный геополитическими потрясениями и возвращением "высокой интенсивности" (то есть боевых действий с систематическим использованием артиллерии), потребует некоторых корректировок...

Именно в Бурже находится завод по производству столь востребованного оружия. Попасть туда не так-то просто. На этот жизненно важный объект распространяются меры защиты от "злонамеренных действий" (терроризм, саботаж, шпионаж). Управление военной разведки и безопасности тщательно проверяет подбор персонала.

Что касается посещения журналистов "Фигаро", ради которого производители этого ходового товара сделали редкое исключение из своих правил, то тут есть несколько ограничений. Нас просят соблюдать анонимность работников (отсюда использование только имен), а сотрудник службы безопасности" следует за нами по пятам, чтобы никакая секретная информация (текстовая или визуальная) случайно не "утекала". Так держать. Из 4000 сотрудников 880 человек работают в Бурже, в том числе 180 на производстве.

Устойчивые темпы производства

Нас встречает Лоран Монзож, директор завода. "Добро пожаловать на последнее государственное производство пушек! — начинает он. А потом углубляется в историю: — Производство появилось в центре Франции в 1870 году, когда Наполеон III решил удалить нашу военную промышленность подальше от границ с вероятным противником. Здесь производится широкий спектр орудий, начиная от калибра 20 мм и заканчивая 155 мм, в том числе 30-миллиметровые для истребителя Rafale и 120-мм для танка Leclerc. В случае с "Сезарами" на изготовление ствола из металлического сплава, специально разработанного фирмой Aubert & Duval в Фирмини, уходит девять месяцев. Блок, выкованный в Aubert & Duval, называется заготовкой. Это 3-тонная "заготовка", которую Nexter изготовляет в Бурже с помощью своей уникальной технологии, затем при обработке она "потеряет" 1,2 тонны до получения 1,8-тонного ствола орудия. В итоге гаубица фирмы "Сезар" будет собрана, а затем погружена на грузовик на нашем заводе в Роане, что займет еще несколько месяцев. Время между первоначальным проектом и выпуском "готового продукта" занимает два года.

Министерство обороны хотело бы сократить этот срок до двенадцати месяцев, чтобы перенастроить Францию на "экономику войны", по выражению президента, сформулированному в июне прошлого года во время салона Eurosatory. (Даже сталинский аналог этого выражения Макрона — "перевод экономики на военные рельсы" — звучит намного менее воинственно, чем выражение французского "президента-миротворца", прим. ИноСМИ.) Тогда Эммануэль Макрон призвал производителей вооружений действовать "как можно быстрее, максимально эффективно и с наименьшими затратами". Но, увы, это тот случай, когда сказать намного легче, чем сделать.

Лоран Монзож уточняет: "Если Caesar пользуются таким успехом, то потому, что они точны и надежны. В частности, в Ираке было произведено около 20 000 выстрелов, в основном с расстояния более 30 километров, без единого промаха. Это отличает Caesar от конкурирующих вооружений. Для достижения такого уровня совершенства необходимо множество точных и сложных шагов. Нас просят сократить время производства с 24 до 12 месяцев. Хорошо. То же самое касается и снарядов, которые мы производим через нашу компанию по производству боеприпасов Nexter Arrowtech: необходимо сократить сроки с девяти до трех месяцев. Все возможно, но необходимый переход от "экономики мира" к "экономике войны" может быть только постепенным.

Чтобы лучше понять бесконечную сложность процесса, нам показывают три производственные линии. Там работают около ста рабочих, и атмосфера больше напоминает товарищество, чем бездушный конвейерный тейлоризм. "Все наши сотрудники, будь то операторы-механики, сварщики или слесари, сначала проходят обучение и проверку на производстве в течение шести месяцев, а потом еще и на протяжении всей своей работы через регулярные промежутки времени. На самом деле все они универсалы. Я люблю говорить, что их скорее можно сравнить с „мастерами“, чем с обычными рабочими или техниками. Потому что здесь делают особые сварные швы и выполняют высокоточные операции (до сотых долей миллиметра). Глаз и жест не могут ошибаться: работа ювелира. И, как и в работе ювелира, тут нет права на ошибку.

Здесь работают со сталью. Ей нужно придать очень упругую структуру, которая должна выдерживать 90 тонн тяги при каждом выстреле и возвращаться в исходное состояние. Это включает нагрев до экстремальных температур и строго последовательный цикл охлаждения. После черновой обработки заготовки (мы избавляемся от более чем тонны стружки!) начинается увеличение диаметра и расточка, то есть создание таких разрезов и полос, которые придают стволу точность и объем. Не менее 30 внутренних и внешних операций предшествуют отправке трубы в покрасочный цех (цвет — серый, песочный, хаки или камуфляж — зависит от среды, в которой пушка будет использоваться, а значит, от страны назначения). Затем можно приступить к испытаниям", — говорит наш гид.

Французские боеприпасы

Испытания проходят на полигоне под руководством коллег Антуана, "интегратора-оружейника": "Испытываем каждый калибр. Скорость, маневренность, точность: каждая пушка, независимо от калибра, должна соответствовать ожиданиям заказчика. В противном случае мы не сможем её продать. Перфекционизм обязывает, проводится окончательная проверка с использованием различных методов (магнитоскопия, рентгеноскопия, ультразвук) для обнаружения возможной трещины. Как только ствол будет проверен, мы займемся снарядом для него. Помимо "Сезаров", Nexter также разрабатывает бронемашины для выпуска по программе Scorpion. Им отводится роль будущего "механизированного скелета" сухопутных войск.

Именно в Ла-Шапель-Сен-Урсен, в пригороде Бурже, работают 400 сотрудников Nexter Arrowtech. Бренд предлагает широкий асортимент боеприпасов, покрывающий 80% потребностей из списка НАТО, причем это боеприпасы для всех армий (наземные, воздушные и морские силы). В этих местах автоматизация и искусственный интеллект являются особыми вспомогательными средствами. Дуло проверяется на магнитном стенде. Техник отслеживает возможные трещины.

Промышленный флагман

Дальше мы видим, как работает шарнирный робот: он берет необработанную деталь из сталелитейного завода, передает ее токарному станку, который полирует ее. Затем он окружает ее металлическим кольцом, которое гарантирует уплотнение между стволом и оболочкой, гарантируя сопротивление силам, воздействующим на боеприпасы во время стрельбы. Существует несколько типов снарядов, в том числе самые классические: взрывчатые вещества (преимущество которых в том, что они нечувствительны и не могут взорваться случайно или после удара противника), дымовые шашки (при выстреле они выпускают облако дыма, затрудняющее видимость противнику) и световые боеприпасы (они освещают площадь диаметром 600 метров как средь бела дня). Nexter Arrowtech также разрабатывает так называемые "умные снаряды" типа продукции под названием Bonus. Этот снаряд в полете освобождает два противотанковых заряда, которые наводятся на цель по теплу). Есть еще и "боеприпас будущего" Katana, с лазерным и GPS-наведением, способный поражать идентифицированную цель, в том числе в городе, без причинения какого-либо сопутствующего ущерба.

В конце этого вторжения во владения Марса и Вулкана мы могли сами себе честно сказать: Франция еще кое-что может, даже если она чувствует себя уставшей. Короче говоря, давайте будем сумасшедшими и, следовательно, оптимистами. Хотя бы на минутку, чтобы поверить: у Франции все еще есть ресурсы. Caesar тому подтверждение. Veni, vidi, vici !

Жан-Луи Трамбле (Jean-Louis Tremblais)