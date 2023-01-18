Еще одна страна готова поставить Украине танки Leopard II

DR: Дания может оказаться следующей в очереди на поставку танков Leopard II Украине

Дания может стать следующей страной, которая передаст Украине танки немецкого производства Leopard II, пишет сайт DR. Однако, по словам военного корреспондента, поставка датских машин сопряжена с рядом нюансов.

Андерс Далль (Anders Dall)

Вопрос, должна ли Дания дарить Украине заветные танки Leopard или нет, сопряжен с рядом дилемм — в том числе относительно собственной безопасности и обязательств перед НАТО.

Не успела утихнуть шумиха после передаче Украине БМП на прошлой неделе, как настал черед новых поставок.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что британцы направят на Украину свои танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

Параллельно британские власти пообещали трудиться над тем, чтобы международные партнеры также упрочили поддержку Украины ради ее победы.

В среду президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна направит на Украину танки Leopard.

Этот танк есть и у датских вооруженных сил. Он считается одним из лучших и современнейших в мире и давно числится в украинском списке пожеланий.

Воспротивиться польским поставкам сможет лишь страна-производитель — Германия.

Однако после вчерашнего заявления из Великобритании Германия окажется под сильным давлением, чтобы дать зеленый свет на отправку "Леопардов" на боле боя на Украине и другим странам — в том числе Дании.

Поэтому это наверняка лишь вопрос времени, как скоро дискуссия поставке "Леопардов" Украине разгорится и у нас.

В связи с этим военный корреспондент DR Мадс Корсагер ответил на четыре ключевых вопроса:

Могут ли датские "Леопарды" отправиться на Украину?

На это могут ответить лишь немецкие, а затем и датские политики. "Леопарды" делаются в Германии, поэтому лишь Берлин решает, вправе ли Дания передать их новому владельцу или нет.

Если же Германия даст добро, вопрос ляжет на стол министру обороны Якобу Эллеманн-Йенсену. Если другие партии сочтут, что Дания должна расстаться с танками, то в принципе останется лишь отдать соответствующий приказ, погрузить их в вагоны и отправить на Украину.

Какие есть аргументы против отправки "Леопардов"?

Решение сопряжено с рядом дилемм. Помимо прочего, датские танки несут в себе массу секретной техники, которую перед отправкой придется демонтировать и очистить, — чтобы она не попала не в те руки.

В частности, это касается армейской сети тактической связи HTK — это военный аналог карт Google, где в режиме реального времени показаны как поле боя, так и "своя" техника.

Всего у Дании имеется 44 "Леопарда". Поначалу техника страдала целым букетом детских болезней. Однако танки только что вернулись после капитального ремонта и модернизации на заводе-изготовителе в Германии, поэтому сколько из них в настоящее время готовы к бою, точно неизвестно. Считается, что это не те проблемы, которые нельзя решить изобретательностью и смекалкой, но в условиях боевых действий лишний стресс недопустим.

Наконец, встает вопрос насчет запчастей: смогут ли украинские военные наладить и вовремя ремонтировать "Леопарды" из десятка разных стран — каждый со своими отличиями и особенностями?

Впрочем, эти опасения украинцы постепенно развеяли. Они и так уже воюют целым "зоопарком" дареной военной техники — и вроде бы неплохо.

Какой важнейший аргумент в пользу передачи "Леопардов"?

Украине они нужнее, чем самой Дании. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг всю последнюю неделю пытается облегчить государствам-членам принятие решений.

В частности, он заявил, что странам можно не беспокоиться о выполнении обязательств перед альянсом. Помощь Украине сейчас важнее наращивания запасов НАТО, заверил он.

На поле боя Украине нужны инструменты, чтобы прорвать позиции русских и освободить занятые территории. И наоборот — защищаться от их назревающего наступления.

Как бы то ни было, ей нужны инструменты, чтобы вскрыть замороженные фронты и ускорить решение конфликта, которое положит конец огромным человеческим жертвам с обеих сторон.

"Леопард" — один из самых современных и лучших танков в мире. И он с самого начала проектировался и строился для борьбы с танками сперва советского блока, а потом России.

А самой Дании они разве не нужны?

Разумеется, нужны. Датские вооруженные силы как раз находятся в процессе реструктуризации, и основная цель реформы — создание "боевого кулака" из четырех тысяч солдат с современнейшей техникой.

Для решения этой задачи "Леопарды" представляются одним из краеугольных камней. Помимо прочего, они будут использоваться для обучения и подготовки новых солдат, которых армия рассчитывает набрать в ближайшие годы.

Но "кулак" уже в который раз откладывается: по последней информации, все танки для нового эскадрона "Леопардов" будут готовы лишь в течение 2023 года.

Параллельно встает вопрос: пригодятся ли танки самой Дании, чтобы защитить себя и свою территорию? Танков, разумеется, чем больше, чем лучше — это понятно.

Критики возразят, что после долгих лет сокращений пробелы в датской обороне настолько велики, что защищаться ей и фактически нечем.

Поэтому, скажут они, самое простое и лучшее решение для датской безопасности — это отдать танки Украине, которая и так уже дает русским прикурить, поэтому последнее, о чем они сейчас думают, — это нападать на Данию.